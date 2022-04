La campagna pubblicitaria in onda sulle principali reti televisive italiane, accompagnata dalla colonna sonora dei Queen con “a Kind of Magic”

Novità in casa Italo: da domenica 10 aprile arrivano i nuovi spot televisivi.

Sulle note del celebre brano dei Queen, “A Kind of Magic”, il treno Italo è il vero protagonista: con il suo rosso fiammante attraversa località iconiche del nostro Paese, sfrecciando accanto a monumenti quali il Colosseo, il Duomo ed il Ponte di Rialto, apportando un tocco di magia grazie alle sue persone ed ai servizi offerti.

Il tutto accompagnato da tanto verde intorno, per mettere in risalto l’animo green dell’azienda, che da sempre si contraddistingue per il suo impegno sostenibile a favore dell’ambiente.

Il primo soggetto di questa serie di spot sarà on air, sulle reti Mediaset e La7, da domenica in formati da 30 e 15 secondi. Arriveranno poi altri soggetti da 15 secondi nelle settimane successive.

“Italo is magic”, il claim della nuova pubblicità: un chiaro messaggio dell’esperienza di viaggio che Italo offre ai suoi passeggeri con servizi di qualità, comfort e sicurezza. Per gli spot la società si è affidata all’agenzia The AL Lovers con la direzione creativa di Allegra Scattaglia e alla regia di Maki Gherzi, mentre la produzione è di Armosia e la post-produzione di Band e M74.

L’approdo in tv degli spot è solo il primo passo, questo concept infatti sarà successivamente declinato su altri canali quali maxi spazi digitali, affissioni nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia, radio e naturalmente su tutti i canali e i social network di Italo.

Un lavoro frutto di un percorso comunicativo che Italo ha avviato dalla scorsa primavera, adottando un nuovo format pubblicitario all’insegna del dinamismo, della modernità e della tecnologia. Una comunicazione giovane ed intuitiva, web-oriented, che guarda ai canali social senza trascurare i classici media.

Alla luce di novità di network, nuovi servizi, a ridosso di un compleanno importante come quello dei 10 anni (il 28 aprile 2022), questi spot rappresentano il lancio di una nuova stagione, quella della ripartenza e di un’estate a forte vocazione turistica.

