Laura Pausini. Il vinile di “Scatola” disponibile da oggi

Esce oggi, venerdì 8 aprile, il vinile di “Scatola” (Atlantic Warner), colonna sonora del film Amazon Original “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, disponibile in esclusiva su Prime Video.

Un vinile 12” in tiratura limitata e numerata, che presenta il brano sia in italiano che in spagnolo: “Scatola” sul Lato A e “Caja” sul Lato B, che sarà disponibile nella versione bianco e nella versione cristallo (in esclusiva per Amazon).

La canzone è stata celebrata da Prime Video per l’uscita del film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti” con un evento straordinario che ha visto il cielo di Roma illuminato da 500 droni che, sul ritmo di “Scatola” hanno composto le parole più iconiche del brano.

Uno schermo a cielo aperto per un vero e proprio “Staraoke”: un karaoke interamente realizzato con uno sciame di droni. Un evento unico nel suo genere e speciale, perfetta sinergia tra estro e tecnologia.

Dalla magica cornice del Parco Archeologico del Colosseo, Laura ha cantato in una performance live esclusiva la canzone insieme a oltre 2000 fan, dimostrando, ancora una volta, quanto sia importante il legame con le persone che la seguono da ormai quasi 30 anni e che non esistono limiti alla creatività.

“Non c’è bisogno di brillare per essere una stella”

A questo LINK le immagini spettacolari dello sciame luminoso di droni realizzate al Parco Archeologico di Roma: https://youtu.be/pVusuShIyEw

Amazon esclusiva: https://amzn.to/3vVEhzV

Amazon standard: https://amzn.to/3KtJbIt

