“Il mio nome è Paolo Rossi” progetto che unisce arte e sport

L’associazione culturale Wallabe è lieta di presentare, con il patrocinio del Comune di Vicenza, “IL MIO NOME È PAOLO ROSSI”, un progetto che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del calcio italiano.

“IL MIO NOME È PAOLO ROSSI” è un ambizioso progetto di arte urbana che consiste nella realizzazione di un immenso murale dedicato a Paolo Rossi, calciatore e uomo simbolo della Nazionale Italiana, sulla Torre Everest, l’edificio più alto della città di Vicenza, emblema del boom economico degli anni Cinquanta con i suoi 17 piani e circa 60 appartamenti. Un’opera di dimensioni straordinarie, che diventerà uno dei murales più alti d’Europa.

«Voglio far capire loro [i giovani] che uno qualsiasi, uno normale, può farcela» – Paolo Rossi

Un’idea visionaria nata dalla volontà di Wallabe, realtà orientata verso l’arte, l’innovazione e l’inclusione per un nuovo modo di vivere la città.

Sotto la direzione artistica di Federica Sansoni, l’associazione ha infatti scelto di raccontare una storia straordinaria, rappresentando e celebrando l’immenso legame che unisce Paolo Rossi a Vicenza, città che negli anni ha sempre dato al calciatore affetto, supporto e possibilità e che gli ha conferito la cittadinanza onoraria nel 2020.

Un amore incondizionato e assolutamente ricambiato dal campione grazie al suo modo leale, trasparente e genuino di essere sportivo, quello con cui è diventato simbolo di resilienza e riscatto, vera e propria icona per le nuove generazioni.

A corredo del progetto è stato realizzato anche un video di presentazione in collaborazione col regista Ivo Romagnoli (FILM IN’TUSCANY), che promuove così il docufilm prodotto nel 2019 “Paolo Rossi – A champion is a dreamer who never gives up” e che ha coinvolto a suo tempo in prima persona il calciatore.

Wallabe, inoltre, lancia sulla piattaforma internazionale Ulule al link https://it.ulule.com/il-mio-nome-e-paolo-rossi/ una campagna di crowdfunding per sostenere parte dei costi di realizzazione dell’opera.

