Rifiuti – Gualtieri, sindaco di Roma, a 24 Mattino su Radio 24: dopo chiusura Malagrotta fatto il nulla

“Roma per anni ha basato il proprio ciclo dei rifiuti sulla discarica di Malagrotta, la più grande di Europa, chiusa meritoriamente dal sindaco Marino su indicazione dell’Ue”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a 24 Mattino su Radio 24.

“Dopo quella chiusura non è stato fatto nulla, quindi non sono stati organizzati impianti alternativi, con la conseguenza che Roma è un caso unico in Europa – ha sottolineato Gualtieri a Radio 24 -. Infatti non esistono capitali o anche città italiane che non dispongono di impianti”.

Inoltre “tutte le capitali europee e le città italiane hanno un termovalorizzatore tra gli altri impianti, con cui fanno energia pulita”, ha aggiunto.

Rifiuti – Gualtieri, sindaco di Roma, a 24 Mattino su Radio 24: tempi per il piano? Due anni pochi

”Due anni sono troppo pochi ma io penso possa farsi molto più rapidamente dei tempi tradizionali. Metterò tutta la mia determinazione ed esperienza di governo per realizzare rapidamente questo piano, per arrivare entro la consiliatura ad avere sia i due biodigestori anaerobici, i centri di raccolta e riuso e il termovalorizzatore di ultimissima generazione che sarà ancora più green di quelli delle altre capitali europee”.

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a 24 Mattino su Radio 24, parlando delle tempistiche per il termovalorizzatore.

Rifiuti – Gualtieri, sindaco di Roma, a 24 Mattino su Radio 24: nostro piano il più virtuoso e green

Il termovalorizzatore “ha avuto un largo consenso con il voto in assemblea capitolina a favore di questo piano” rifiuti.

“Presentiamo un piano organico e completo di impianti più moderni ed ecologici, con cui chiudiamo completamente il ciclo dei rifiuti e arriviamo al modello virtuoso di discarica zero e produciamo energia pulita”.

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a 24 Mattino su Radio 24. “Facciamo la cosa più virtuosa e Green che esiste – ha sottolineato a 24Mattino – abbattendo della metà le immissione e trasformando i rifiuti da costi in risorsa”.

Rifiuti – Gualtieri, sindaco di Roma, a 24 Mattino su Radio 24: Lombardi? Non demonizzo ma vado avanti

L’intervista dell’assessora M5s della giunta Zingaretti, Roberta Lombardi rilasciata a La Repubblica “è pacata, e dice anche che vuole vedere i dati su cui si basa questa mia decisione, io sarò lieto di confrontarmi.

Normale che ci siano opinioni diverse” ma “per arrivare a questo piano ho lavorato seriamente per mesi con i migliori tecnici, confrontando le migliori esperienze europee. Non vedo l’ora di poter socializzare il risultato di questo lavoro.

È normale che ci sia una posizione di partenza diversa, ma sono convinto della forza delle idee e della proposta che abbiamo”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a 24 Mattino su Radio 24. “Non demonizzo posizioni diverse ma io andrò avanti”.

Rifiuti – Gualtieri, sindaco di Roma, a 24 Mattino su Radio 24: alternativa a termovalorizzatore? Discariche e Tmb Impianti molto più inquinanti

“Spesso chi critica il termovalorizzatore non dice quale sia l’alternativa: ovvero le discariche e i tmb, impianti molto più inquinanti. Senza questo termovalorizzatore io dovrei fare una discarica da un milione di tonnellate a Roma ogni due anni e mezzo.

Questa è l’alternativa tecnicamente esistente”. Lo afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto a 24 Mattino su Radio 24, rispondendo alle critiche del segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale di Cola.

In merito alle accuse fatte a Gualtieri dal sindacato, il primo cittadino ha poi annunciato: “Li incontrerò a breve e sono convinto di convincerli della forza dei nostri argomenti” ha concluso a Radio 24.

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/24mattino

Per altre notizie relative al tema Dietro la radio Dietro la Notizia