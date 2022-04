Da oggi fuori anche la title track del progetto insieme al videoclip

È disponibile da oggi “Solito posto, Soliti guai” (Sony Music – Epic Records Italy), l’album di Tredici Pietro, rapper tra i più interessanti della nuova generazione del panorama italiano che torna con un nuovo lavoro, il terzo della sua carriera, fuori su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica in formato CD, e dal 6 maggio disponibile anche in Vinile.

Insieme all’album, esce oggi anche la title track “Solito posto, Soliti guai”, il nuovo singolo prodotto da JVLI (Julien Boverod), insieme al videoclip (https://www.youtube.com/watch?v=A9YORBPGh_8), con la regia di Simone Peluso e la produzione di Illmatic Film Group.

Il video, girato a Bologna, città d’origine dell’artista, vede protagonisti Tredici Pietro e il gruppo di amici con cui è cresciuto e che considera dei veri fratelli.

L’atmosfera vintage e rarefatta fa da sfondo alle scene in cui il rapper accoglie l’intera compagnia in uno dei luoghi tipici della città, la trattoria in cui è padrone di casa e dove si ritrovano per passare del tempo insieme.

Crescendo, le strade possono dividersi, ma il rapporto di amicizia e fiducia reciproca non smetterà mai di esistere.

DATE LIVE

29 APRILE – PIACENZA @ LINK FESTIVALS

28 MAGGIO – MILANO @ MI AMI FESTIVAL

22 GIUGNO – BOLOGNA @ OLTREFESTIVAL

25 GIUGNO – GENOVA @ GOA BOA – THE NEXT DAY

