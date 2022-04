“Content Business” il libro di Joe Pulizzi

Come avviare un’azienda basata sui contenuti, costruire un pubblico e portare l’attività al successo

C’è una formula per l’avvio di una start up che va per la maggiore: crea un prodotto, fai crescere la customer base e vendilo. Sembra facile. Eppure, troppe aziende falliscono prima ancora di decollare.

Secondo Joe Pulizzi, imprenditore e noto esperto di content marketing (di cui esce in questi giorni il libro Content Business: Come avviare un’azienda basata sui contenuti, costruire un pubblico e portare l’attività al successo, ROI Edizioni), il segreto è ribaltare il copione: prima costruire un pubblico fedele e interessato a un argomento, poi mettere a punto l’offerta di prodotti e servizi da proporgli.

“Ho visto tanti imprenditori in gamba partire da un’idea di business che nelle loro attese avrebbe dovuto cambiare il mondo” dice Pulizzi “e poi fallire per non aver fissato correttamente fin da subito le priorità.” L’autore propone invece un modello di business digitale collaudato per consentire a start up e aziende di ogni dimensione di impostare una strategia vincente, articolato in sette fasi:

Identificare il punto di forza: definire un’area di contenuti capace di attrarre un’audience nell’arco del tempo, alla confluenza tra un sapere specifico o un set di competenze (dell’imprenditore) e un’esigenza specifica del pubblico.

Trovare uno spazio libero per i contenuti: individuare il fattore di differenziazione che permette di trovare uno spazio sostanzialmente libero dalla concorrenza.

Costruire la base: scegliere una piattaforma e costruire una base di contenuti.

Costruire un’audience: sfruttare i social media come strumento critico di distribuzione e prendere sul serio la SEO, con l’obiettivo di generare traffico e aumentare le probabilità di acquisire un’audience.

Individuare il modello dei ricavi: a questo punto l’imprenditore ha abbastanza informazioni sui suoi abbonati per intravedere un gran numero di opportunità di generare ricavi (consulenza, software, eventi o altro ancora).

Diversificare: quando il modello ha prodotto un pubblico numeroso, fedele e in crescita, è ora di diversificare rispetto al filone principale di ricavi e creare estensioni di marca.

Vendere o fare il salto di qualità: tenere l’asset e farlo crescere, o uscire.

Le tecnologie oggi disponibili permettono a qualunque azienda di sviluppare un’audience attraverso uno storytelling coerente, anche con un budget di marketing contenuto.

Le imprese oggi vengono premiate per la qualità e l’attendibilità dei loro messaggi e per l’audience che riescono ad attrarre. “Il 70% dei consumatori”, scrive Pulizzi “preferisce conoscere un’azienda attraverso dei contenuti invece che attraverso la pubblicità.”

E aggiunge: “I lettori sono disposti a ricevere e a esaminare qualunque contenuto che li aiuti a vivere meglio, a trovare lavori più soddisfacenti, o a risolvere un determinato problema. Sul piano dell’offerta di contenuti, avete le stesse opportunità di tutti gli altri.”

