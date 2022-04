Milano Serravalle informa che, per consentire il completamento dei lavori di manutenzione del cavalcavia n.28 sull’Autostrada A7, la chiusura al traffico delle rampe di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (Km 30+644) da carreggiata sud (provenienza Milano), ed in entrata dal casello di Gropello Cairoli (Km 30+644) per la medesima carreggiata sud (direzione Genova), viene prorogata al 15 maggio 2022.

La proroga è motivata da alcune difficoltà, dovute a ritardi sull’approvvigionamento dei materiali in acciaio e risanamenti di opere strutturali impreviste, manifestatesi durante l’esecuzione dei lavori.

Durante il periodo di esecuzione degli interventi di manutenzione, il casello di Gropello Cairoli resterà fruibile in entrata per la carreggiata nord in direzione Milano e in uscita per Gropello Cairoli da carreggiata nord provenendo da Genova.

Maggiori dettagli sulle chiusure e i percorsi alternativi disponibili sul sito www.serravalle.it

