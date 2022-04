Dopo il grande successo dei primi live sardi del cantautore BEPPE DETTORI e l’arpista RAOUL MORETTI, si aggiungono due nuovi appuntamenti nell’Isola: il 21 aprile ad ALGHERO e il 22 aprile a SASSARI. I due artisti presenteranno i brani contenuti nell’ultimo album “ANIMAS”, un universo musicale in cui il mondo arcaico e quello moderno si incontrano, per raccontare il contemporaneo con le inquietudini, le angosce, la speranza e la voglia di rinascita dell’animo umano.

Il concerto del 21 aprile si terrà presso il Poco Loco Club di ALGHERO (ore 22.30 – Via Antonio Gramsci, 8- per info e prenotazioni contattare info@pocolocoalghero.it o chiamare al numero 079983604). Il concerto previsto il 22 aprile si terrà presso il Bistrot-Piacere-Nero di SASSARI (ore 20.00 – Viale Trento, 4 – per info e prenotazioni chiamare al numero 3313425545).

«Siamo davvero felici di riprendere con i live per poter abbracciare i nostri amici e il nostro pubblico e presentare “ANIMAS” dal vivo, in una dimensione intima – dichiara Raoul Moretti – Gli appuntamenti continuano e ci auguriamo che ne seguiranno altri in varie località della Sardegna e nel resto d’ Italia. Speriamo che questa sia un’estate ricca di tanti e suggestivi concerti».

www.instagram.com/dettorimoretti/ – www.facebook.com/dettorimoretti/

www.youtube.com/channel/UCZPGEnVcg5uJ79WRjhCsIHA

www.beppedettori.it – www.raoulmoretti.it

