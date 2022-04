Baseball americano: su Sky la MLB 2022 “Major League Baseball”

Tra il 16 e il 19 aprile saranno cinque le partite del campionato professionistico americano di baseball MLB in onda in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Now.

Lo spettacolo della Major League Baseball sarà su Sky fino al 2026, cinque edizioni consecutive con un’ampia selezione di partite della Regular Season e della Post Season e l’intera serie, al meglio dei sette incontri, delle World Series che assegnano il titolo, vinto nella passata stagione dagli Atlanta Braves.

BASEBALL MLB – Regular Season

Programmazione dal 16 al 19 aprile live su Sky e in streaming su NOW

Chicago White Sox-Tampa Bay Rays

ore 22, sabato 16 aprile, Sky Sport Action e in streaming su NOW

(commento Pietro Nicolodi e Roberto Gotta)

Los Angeles Dodgers-Cincinnati Reds

ore 4, notte sabato 16-domenica 17 aprile, Sky Sport Action e in streaming su NOW

(commento originale)

San Diego Padres-Atlanta Braves

ore 1, notte domenica 17-lunedì 18 aprile, Sky Sport Action e in streaming su NOW

(commento originale)

Boston Red Sox-Minnesota Twins

ore 17, lunedì 18 aprile, Sky Sport Action e in streaming su NOW

(commento Danilo Freri e Roberto Gotta)

Los Angeles Dodgers-Atlanta Braves

ore 4, notte lunedì 18-martedì 19 aprile, Sky Sport Action e in streaming su NOW

(commento originale)

(MLB disponibile su Sky Go, anche in HD)

