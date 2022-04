Rugby: definiti gli accoppiamenti dei play-off scudetto 2022

La Femi-CZ Rovigo condanna gli eterni rivali del Transvecta Calvisano al quarto posto ed alla semifinale contro il Petrarca capolista, evitando il confronto con i cugini ed un doppio Derby d’Italia grazie ad un netto 40-17 nel recupero della dodicesima giornata di Peroni TOP10 disputato al “Battaglini”.

I Bersaglieri, dopo aver concesso una meta di bella fattura agli ospiti al quarto minuto, impongono il proprio ritmo ed inanellano tre marcature nel volgere di dieci minuti, tra il nono ed il diciannovesimo minuto, allungando sino al 22-7.

Calvisano reagisce, ricuce sino al 22-17 in avvio di ripresa, ma nella fase centrale del secondo tempo, con gli ospiti in doppia inferiorità, un piazzato di Lertora prima e una meta di Borin – doppietta per l’estremo rossoblù – consolidano il successo dei padroni di casa che, allo scadere, centrano anche il bonus con la quinta meta di Momberg.

Con ottanta minuti ancora da giocare la griglia play-off è definita: Petrarca affronterà Calvisano, mentre Rovigo e Valorugby dovranno attendere gli ultimi ottanta minuti di stagione regolare per determinare chi tra i polesani e gli emiliani chiuderà al secondo posto, potendo giocare in casa la semifinale di ritorno.

Finale il 28 maggio al “Lanfranchi” di Parma

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – venerdì 15 aprile 2021

Peroni TOP10, recupero XII giornata

FEMI-CZ Rovigo v Transvecta Calvisano 40-17 (22-14)

Marcatori: p.t. 4’ m. Bronzini tr. Hugo (0-7), 9’ m. Borin tr. Lertora (7-7), 15’ m. Ruggeri tr. Lertora (14-7), 19’ m. Ruggeri (19-7), 26’ c.p. Lertora (22-7), 29’ m. Van Zyl tr. Hugo (22-14); s.t. 45’ c.p. Hugo (22-17), 56’ c.p. Lertora (25-17), 65’ m. Borin (30-17), 73’ c.p. Da Re (33-17), 81’ m. Momberg tr. Da Re (40-17)

FEMI-CZ Rovigo : Borin; Sarto, Lertora (66’ Uncini) , Moscardi (50’ Da Re) , Bacchetti; Diederich Ferrario, Visentin (70’ Lucchin) ; Ruggeri, Bur (70’ Cosi) , Sironi; Andreoli (36’ Steolo) , Ferro (cap.); Swanepoel (77’ Pomaro) , Cadorini (38’ Momberg) , Quaglio (45’ Leccioli )

all. Coetzee

Transvecta Calvisano : Ragusi (25’ Van Zyl) , Mastandrea, Bronzini, Panceyra Garrido (cap.), Vaccari, Hugo (66’ Consoli) , Albanese; Bernasconi, Izekor (56’ Grenon) , Lewis (72’ Maurizi) , Ortis, Van Vuren (60’ Zanetti) , D’Amico (53’ Leso) , Morelli (55’ Marinello) , Barducci (53’ Gravilita)

all.Guidi

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo:Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Alan Falzone (Padova)

Calciatori: Lertora(FEMI-CZ Rovigo) 4/5, Da Re (FEMI-CZ Rovigo) 1/2, Hugo (Transvecta Calvisano) 3/3

Cartellini:62’ cartellino giallo a Marinello (Transvecta Calvisano), 63’ cartellino giallo a Bernasconi (Transvecta Calvisano)

Note: circa 20°, circa 2000 spettatori

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Transvecta Calvisano 0

Player of the Match: Davide Ruggeri (FEMI-CZ Rovigo)

Classifica

Petrarca Rugby 73, Valorugby Emilia 61 e Femi-CZ Rugby Rovigo 61, Transvecta Calvisano 53, HBS Colorno 1975 44, Fiamme Oro Rugby 39, Rugby Viadana 1970 28, Sitav Rugby Lyons 26, Mogliano Rugby 1969 21, Lazio Rugby 1927 12

F.i.r.

