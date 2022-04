Dopo l’incredibile successo ottenuto con i suoi ultimi singoli, ANNA è tornata ed è pronta a stravolgere le carte della scena rap italiana.

Ironica e pungente, l’artista torna sulle scene con il nuovo singolo “3 DI CUORI” in collaborazione con il rapper multiplatino LAZZA, disponibile ora su tutte le piattaforme digitali via Virgin Records/Universal Music Italia (https://anna.lnk.to/3dicuori).

Il brano è una drill banger energica e potente, con un ritornello che rimane subito in testa e perfetta per i club. Lo stile di scrittura di ANNA è come sempre graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo (“fanculo chi dice che mi faccio scrivere i testi” rappa in una delle strofe del brano).

Il tema della canzone rimanda al tre di cuori, la carta che rappresenta la sconfitta e la vittoria in amore allo stesso tempo. Il brano è prodotto da Andry the Hitmaker e Young Miles. La cover del singolo è stata realizzata da Corrado Grilli in arte MECNA per le grafiche, mentre lo scatto è di Simone Biavati.

“3 di Cuori” segna anche la collaborazione tra ANNA ed il rapper (e collega) LAZZA. L’artista ha da poco pubblicato il suo terzo album in studio “SIRIO” via Island Records/Universal Music Italia. Nell’album, che ha debuttato alla prima posizione della classifica italiana (FIMI), troviamo le collaborazioni con Sfera Ebbasta, Noyz Narcos, Geolier, Takagi & Ketra e le stelle del rap mondiale Tory Lanez e French Montana.

Classe 2003 con oltre 563 mila follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che le hanno regalato il doppio disco di Platino in Italia nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman).

La giovane rapper appena maggiorenne ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “Squeez #1”, poi con “Drippin in Milano”, certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok.

“DRIPPIN IN MILANO”, il freestyle “Squeeze #1” e “Balaklub – What Up” sono prodotte da Young Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3).

