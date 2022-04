Sogni e Incanti sui versi di Fedro, Apuleio e Shakesperare

A Roma, un maggio di sogni, incanti e ombre sui versi di Fedro, Apuleio, Marco Aurelio, Shakespeare e Conrad.

Nuove produzioni e Paolo Bonacelli nei panni di Re Lear per otto nuovi appuntamenti di teatro in cuffia all’Area Archeologica di Ostia Antica, l’Area Archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano di Fiumicino, Palazzo Chigi di Ariccia e Museo delle navi romane di Nemi.

Tutti i weekend dal 6 maggio al 29 maggio

Programma e materiali stampa: https://drive.google.com/drive/folders/1l7N3haGq0YEJohoF01siWpWuG9si1pjv?usp=sharing

Iniziativa realizzata con i fondi della Regione Lazio

Un maggio itinerante accompagnati da versi e narrazioni tratti da Fedro, Apuleio, Marco Aurelio, Shakespeare e Conrad per riscoprire la storia di Roma all’insegna del sogno, dal 6 al 29 maggio, con gli otto appuntamenti di teatro in cuffia di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni, progetto di valorizzazione dei beni culturali ed artistici ideato e realizzato da Teatro Mobile, in partnership con Illoco Teatro.

Spettacoli per tutte le età, allestiti site specific in luoghi dal fascino intramontabile, come l’Area Archeologica di Ostia Antica, l’Area Archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano di Fiumicino, Palazzo Chigi di Ariccia e il Museo delle navi romane di Nemi: siti archeologici e culturali da scoprire e riscoprire grazie alle originali produzioni – con prime assolute – presentate nell’innovativa modalità “in cuffia” e con grandi interpreti come Paolo Bonacelli.

L’innovativa formula del teatro in cuffia garantisce eventi a impatto zero – senza scenografie o illuminazione aggiuntiva e privi di impatto acustico – e che rispondono alle esigenze di tutela e rispetto dei luoghi oltre che ai bisogni dello spettatore-visitatore. Il cartellone contiene 22 eventi originali con nuove produzioni, semplici e complesse, appositamente ideate e presentate in prima assoluta; ai cast dei vari spettacoli si aggiungono grandi interpreti come Paolo Bonacelli, Evelina Meghnagi e Galatea Ranzi.

Gli appuntamenti di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni proseguono a giugno a Ostia Antica e Tivoli: gli eventi sono gratuiti su prenotazione dal sito http://www.teatromobile.eu/

I visitatori potranno entrare nei luoghi con le modalità di accesso previste dagli enti gestori degli stessi. Il programma potrà subire variazioni.

