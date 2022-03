La Polisportiva Veranese vince la Coppa Giuliana Nova Top Level.

È la formazione Polisportiva Veranese ad aggiudicarsi la finale dell’edizione 2022 della Coppa Giuliana Nova Top Level, competizione che vede affrontarsi le squadre di Prima Divisione Femminile.

Una manifestazione, questa, a cui il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco e il suo presidente Massimo Sala sono molto affezionati. In questa occasione si ricorda con affetto, dal 2012, ogni anno, l’ex Presidentessa del Comitato Provinciale di Monza e Brianza Giuliana Nova scomparsa nel 2011. La scorsa stagione è stato impossibile svolgere l’evento a causa del Covid-19, ma quest’anno il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco è riuscito ad organizzarne l’edizione 2022.

La Polisportiva Veranese ha conquistato il primo titolo in palio questa stagione battendo a Varano Brianza per 3-0 (25-18, 25-13, 25-20) S.O.I. Inveruno. È servita più di un’ora di gioco per decretare la vincente tra le due formazioni in corsa per conquistare la Coppa che l’ultima edizione era andata alla Volley Team Brianza.

La finale terzo quarto posto è stata disputata lo scorso 7 marzo che ha visto imporsi Ciro Cesarano Net Volley Cinisello per 3-0 su Unione Sportiva Sangiorgese

