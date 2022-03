Sono iniziate le riprese di “Luce dei tuoi occhi 2”

Dopo il successo della prima stagione, Anna Valle e Giuseppe Zeno girano “Luce dei tuoi occhi 2”. A Vicenza iniziate le riprese della serie di Canale 5

Dopo il grande successo della prima stagione in sei puntate su Canale 5, andata in onda nell’autunno 2021, la serie tv, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, riaccende i riflettori nella città di Vicenza.

Nella seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, Emma Conti è sul punto di sposarsi con il professor Enrico Leoni, tra l’affetto delle sue ballerine. Ma la vita della coreografa sarà presto rivoluzionata dall’improvviso arrivo a Vicenza della sua vera figlia. Dopo 18 anni di lontananza, questo incontro inaspettato darà vita a una serie imprevedibile di pericoli, intrighi e colpi di scena.

Il cast e la produzione gireranno nel capoluogo veneto fino a quest’estate. Le scene verranno ambientate in vari luoghi della città e, in particolare, in quelli più suggestivi, tra cui Piazza dei Signori e la Basilica palladiana, Piazza delle Erbe, ponte San Michele e Corso Palladio.

“Luce dei Tuoi Occhi 2” è diretta da Fabrizio Costa. Sceneggiatura di Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/mediasetplay/lucedeituoiocchi/luce-dei-tuoi-occhi-2-iniziate-riprese-seconda-stagione_SE000000001511_a32248

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia