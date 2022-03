Da quando i PC prima e gli smartphone poi sono entrati nelle nostre vite, molti sono stati i cambiamenti che hanno interessato il nostro modo di comunicare con gli altri. Per certi versi la tecnologia ha contribuito ad avvicinare le persone, rendendo molto più facile il contatto diretto seppure a distanze talvolta enormi, per tale motivo risulta ormai impossibile fare a meno di questa opportunità, sia per ciò che riguarda i contatti con amici e familiari che quelli di natura lavorativa

Social media e messaggistica: sempre connessi con gli amici e non solo

Tra gli strumenti che hanno rivoluzionato la comunicazione in questi anni, spiccano sicuramente i social network e le app di messaggistica, che in maniera differente offrono soluzioni per restare sempre in contatto con i propri cari.

I social, primi fra tutti Facebook, Instagram e Tik Tok, hanno creato un modo nuovo di comunicare in cui l’utente può scegliere di mettere “in piazza” – anche se virtualmente – i suoi pensieri e le sue attività quotidiane. Ogni social network presenta caratteristiche specifiche (per esempio Facebook punta molto sullo scambio di opinioni e commenti, mentre Instagram e Tik Tok si basano soprattutto sulla pubblicazione di foto e video), ma alla base del loro successo vi è sempre la voglia di rendersi visibili. Tra chi ama esporsi al pubblico senza limitazioni e coloro che, invece, restringono la cerchia di amici/follower a pochi contatti, ormai tutti hanno almeno un profilo online da utilizzare secondo il proprio modo di intendere la socialità virtuale.

Diverso è il discorso legato alle app di messaggistica, che in pochi anni hanno letteralmente soppiantato i tradizionali SMS: tali applicazioni, ormai utilizzabili sia da web che dai dispositivi mobili, permettono di essere sempre in contatto con gli altri, inviando non più solo brevi messaggi di testo ma anche foto, video e documenti, senza peraltro prevedere un costo di invio.

Il file sharing come strumento di condivisione

Non parliamo in questo caso di comunicazione in senso stretto, ma sicuramente il file sharing ha introdotto delle importanti opportunità aggiuntive al normale scambio di informazioni tra le parti. Usato soprattutto in ambito lavorativo, ma utilissimo anche per inviare e ricevere file legati all’intrattenimento, come per esempio fotografie o file musicali, le piattaforme di file sharing hanno creato un nuovo sistema per condividere ciò che si vuole in maniera pratica e flessibile, risolvendo anche il problema della crescente dimensione dei file stessi.

In sostanza, oggi possiamo considerare questa soluzione come un metodo per integrare l’aspetto comunicativo arricchendolo di ulteriori contenuti che, diversamente, sarebbero difficili da condividere a distanza.

Live streaming: una tecnologia che avvicina le persone in diversi modi

Molte delle azioni descritte prima non potrebbero oggi essere possibili senza la tecnologia dello streaming, ossia della trasmissione di dati in tempo reale. Lo streaming, che abbiamo imparato ad apprezzare con la possibilità di ascoltare musica e vedere video senza dover scaricare preventivamente i file sul dispositivo, è oggi diventato centrale in molte attività quotidiane.

Se pensiamo al boom delle videochiamate in questi ultimi tempi e in particolare nel periodo più critico dell’emergenza Covid, ci rendiamo conto di quanto il live streaming sia diventato fondamentale per poter restare in contatto con le persone lontane o per ottimizzare tempi e costi quando si organizzano conferenze e riunioni di lavoro. Grazie a questa tecnologia è possibile parlare con amici e parenti guardandosi negli occhi, presentare un progetto a colleghi lontani anche migliaia di chilometri, seguire corsi di formazione e così via, con evidenti vantaggi sotto diversi punti di vista.

Il live streaming ha peraltro rivoluzionato anche il mondo dell’intrattenimento, rendendo per esempio possibile la partecipazione a eventi di natura ludica semplicemente sfruttando la connessione internet. Un caso di successo in tal senso è quello dei casino digitali, che offrono oggi la possibilità di prendere parte ai vari tavoli di gioco con live dealer proprio come se ci si trovasse in una sala fisica.

A rendere possibile tutto ciò è proprio lo streaming, che consente agli operatori del settore di trasmettere le evoluzioni del gioco in tempo reale a tutti coloro che sono collegati, creando così un ambiente sì virtuale, ma in grado di riprodurre le emozioni del gioco dal vivo.

In questo modo diventa molto più semplice anche creare community di appassionati che, attorno a uno specifico argomento, riescono a condividere sensazioni, impressioni e commenti come se ci si trovasse tutti nello stesso luogo.

Gli esempi descritti rappresentano solo una parte del grande cambiamento che stiamo vivendo, ma rendono l’idea di quanto la tecnologia sia diventata parte integrante del nostro modo di vivere e relazionarci con gli altri, per un percorso iniziato da diverso tempo che può solo continuare a evolversi.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia