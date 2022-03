Sergio Bonelli Editore: Mister No. Casablanca Cafè

Le avventure del pilota più scapestrato di Manaus tornano in libreria e in fumetteria dal 7 aprile con un nuovo volume firmato da Luigi Mignacco e Fabio Valdambrini: MISTER NO. CASABLANCA CAFÈ.

Siamo a L’Avana, Cuba. Qui Mister No incontra Laura, una ragazza conosciuta anni prima in Italia, durante la guerra. È sposata con Davide Ginori, un fisico nucleare. Mister No (che pure è ancora attratto da Laura) li aiuta a lasciare l’isola: devono sfuggire agli uomini della CIA, capitanati dallo spietato agente Hiden, e a quelli di una “potenza straniera”, tutti molto interessati a Ginori…

Ad arricchire il volume dedicato al celebre personaggio ideato da Sergio Bonelli, la storia breve Mezzogiorno di fuoco e la postfazione “MISTER NO E IL CINEMA. «Play it again, Jerry!»” firmata da Luigi Mignacco

https://www.facebook.com/MisterNoSergioBonelliEditore/

https://shop.sergiobonelli.it/mister-no/2022/03/18/libro/mister-no-casablanca-cafe-1021470/

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia