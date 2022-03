Salone del Mobile – Forte: Un onore partire da qui

Milano, “Un onore, oltre che un segnale importante per coniugare in maniera sempre più forte il binomio cultura e design, due simboli vincenti di Milano”. Così Matteo Forte, direttore del teatro, commenta la decisione di scegliere il ‘Lirico-Giorgio Gaber‘ di Milano come location della conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile 2022. “Il Lirico – prosegue Forte – ha contribuito a scrivere la storia culturale di Milano, oggi continua a essere protagonista di un percorso che, come dimostra questo appuntamento, guarda oltre lo spettacolo verso orizzonti più ampi”.

