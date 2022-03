Rugby: le convocazioni della Nazionale femminile

La Nazionale femminile è rientrata a Parma a conclusione della trasferta a Grenoble, dove allo Stade des Alpes ha affrontato ieri la Francia nel primo turno del Tiktok Women’s Six Nations 2022 (risultato finale 39-6)

Il Capo Allenatore Andrea Di Giandomenico ha diramato la lista delle ventiquattro atlete convocate per la preparazione verso il secondo appuntamento del Torneo, Italia v Inghilterra, in programma allo Stadio S. Lanfranchi di Parma domenica 3 aprile alle ore 16 – diretta Sky Sport Arena e streaming NOW; le altre partite del Torneo in differita sui canali Sky.

Una sola variazione rispetto alle convocazioni per la gara precedente: rientra Giada Franco al posto di Alessandra Frangipani, che ha guadagnato il primo cap durante l’incontro con la squadra transalpina; nel gruppo anche Francesca Barro, esordiente. Michela Sillari potrebbe raggiungere il traguardo dei 65 caps.

Venerdì 1 aprile alle ore 14 è previsto l’annuncio della formazione.

Questa la lista delle 24 atlete convocate:

BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 102 caps

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 65 caps

BARRO Francesca – Valsugana Rugby Padova, esordiente

D’INCA’ Alyssa – Villorba Rugby, 5 caps

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 25 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 29 caps

FRANCO Giada – Rugby Colorno, 21 caps

FURLAN Manuela – Villorba Rugby, 82 caps

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 77 caps

GIORDANO Elisa – Valsugana Rugby Padova, 50 caps

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 29 caps

MADIA Veronica – Rugby Colorno, 26 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 39 caps

MARIS Gaia – Valsugana Rugby Padova, 7 caps

MUZZO Aura – Villorba rugby, 21 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 10 caps

RIGONI Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 50 caps

SBERNA Francesca – Rugby Calvisano, 7 caps

SEYE Sara – Rugby Calvisano, 3 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 64 caps

STECCA Emanuela – Villorba Rugby, 1 cap

STEFAN Sofia – Valsugana Rugby Padova, 63 caps

TOUNESI Sara – ASM Romagnat, 19 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 4 caps

Questo il calendario delle partite dell’Italia:

II giornata – 3.04.22 – Parma, Stadio S. Lanfranchi – Ore 16 CET

Italia v Inghilterra

III giornata – 10.04.22 – Cork, Musgrave Park – Ore 18 CET

Irlanda v Italia

IV giornata – 23.04.22 – Parma, Stadio S. Lanfranchi – Ore 20.20 CET

Italia v Scozia

V giornata – 30.04.22 – Cardiff, Arms Park – Ore 13 CET

Galles v Italia

