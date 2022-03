Da giovedì 31 marzo, su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la terza tappa di MotoGP della nuova stagione, il Gran Premio d’Argentina, con la gara della top class in programma domenica 3 aprile in prima serata alle ore 20 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini.

PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 30 marzo, da non perdere alle 20.15 su Sky Sport MotoGP lo speciale “Il Bello e la Bestia”, con l’intervista di Sandro Donato Grosso a Enea Bastianini. Il pilota del Team Gresini Racing racconta il suo straordinario debutto con vittoria in Qatar, le aspettative per la stagione in corso e tante curiosità tra le quali il suo sogno di poter provare un giorno una Ferrari di Formula 1. In serata, alle 20.30, appuntamento con la terza puntata di Social Media Rider, la rubrica curata da Rosario Triolo che raccoglie tutte le attività social dei piloti del Motomondiale, raccontando le curiosità dietro alcuni post o stories pubblicate nella settimana di GP. Giovedì 31 marzo, si parte alle 14.15 con Paddock Pass, seguito alle 17 dalla conferenza stampa dei piloti. Alle 18.15 Racebook, condotto da Vera Spadini con le ultime anticipazioni e le interviste ai piloti prima del ritorno in pista per le prove libere.

Venerdì 1° aprile, in diretta dalle 13.55 la prima giornata di prove libere dal circuito argentino, che si chiuderà alle 21 con il Paddock Live Show condotto da Vera Spadini, seguito da Talent Time alle 21.30.

Sabato 2 aprile, sempre dalle 13.55, in programma la diretta delle FP3 delle tre classi e dalle 17.30 le qualifiche di Moto3. A seguire, alle 18.25, le qualifiche della Moto2 e alle 20 quelle della MotoGP, anticipate dalle prove libere 4 in programma alle 19.20.

Domenica 3 aprile, dalle 14.55 il warm up delle tre classi. Poi le gare: alle 17 il via della Moto3, alle 18.20 la Moto2 e alle 20 la MotoGP. Al termine della gara della top class, appuntamento con Zona Rossa, per i commenti e le interviste a caldo. A seguire Race Anatomy, dalle 22, condotto da Cristiana Buonamano, con gli interventi di Guido Meda, Mauro Sanchini, Antonio Boselli e ospiti dal mondo del paddock e dei box.

LA SQUADRA DI SKY SPORT MOTOGP

Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre per la Moto2 e la Moto3 in cabina di commento c’è la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che nel corso della stagione potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli sono sempre live per gli aggiornamenti e le interviste dai box.

Programmazione GP d’Argentina, live su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

Mercoledì 30 marzo

Ore 20.15: “Il Bello e la Bestia”

Ore 20.30: Social Media Rider

Giovedì 31 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 1° aprile

Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.50: prove libere 1 Moto2

Ore 15.45: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.45: paddock live

Ore 18: paddock live

Ore 18.10: prove libere 2 Moto3

Ore 19.05: prove libere 2 Moto2

Ore 20: prove libere 2 MotoGP

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Sabato 2 aprile

Ore 13.55: prove libere 3 Moto3

Ore 14.50: prove libere 3 Moto2

Ore 15.45: prove libere 3 MotoGP

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.30: qualifiche Moto3

Ore 18.25: qualifiche Moto2

Ore 19.20: prove libere 4 MotoGP

Ore 20: qualifiche MotoGP – Differita su TV8 dalle 21.30

Ore 20.50: Paddock Live

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Ore 21.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 3 aprile

Ore 14.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: gara Moto3 – Differita su TV8 dalle 19.05

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.20: gara Moto2 – Differita su TV8 dalle 20.25

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Grid

Ore 20: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 22.05

Ore 21: Zona Rossa

Ore 22: Race Anatomy MotoGP

