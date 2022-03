Radio Italia per l’Ucraina e per la pace

Per la Pace e a sostegno del popolo ucraino, Radio Italia ha scelto di modificare simbolicamente il proprio logo che, per un giorno, assumerà i colori della bandiera dell’Ucraina. L’iniziativa è finalizzata ad esprimere massima solidarietà ad un Paese che sta attraversando, insieme alla sua gente, un momento tragico.

Lunedì 14 Marzo 2022, il logo rivisitato da Sergio Pappalettera fondatore di Studio Prodesign e art director di Radio Italia, sarà visibile sul canale Radio Italia TV, sul sito radioitalia.it e sulle pagine social ufficiali dell’emittente.

In questa occasione particolare, Radio Italia ha deciso di sostenere Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia (RFKI), organizzazione costituita nel 2004 con sede a Firenze nell’ex carcere de Le Murate. RFKI insieme a Colors For Peace hanno dato vita ad una raccolta di indumenti e beni di prima necessità da inviare verso l’Ucraina.

Sei tir sono partiti in direzione dei confini con il Paese ed altrettanti partiranno nei prossimi giorni: una volta arrivati alla frontiera i beni saranno introdotti all’interno dell’Ucraina grazie ai volontari di Colors for Peace Ucraina, che sono già all’opera anche per organizzare un hub di scarico dei beni inviati da RFKI e Colors for Peace, nonché un piccolo centro di accoglienza per ragazze madri.

RFKI, inoltre ha accolto la richiesta del Comune di Firenze e sta ospitando nella sua foresteria 10 profughi ucraini la cui gestione è stata affidata dalla Prefettura alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze. RFKI nasce con lo scopo di portare avanti l’eredità morale del Senatore Robert Francis Kennedy nel campo della sensibilizzazione al tema dei diritti umani, civili e politici con progetti che consentano a ciascun individuo di essere parte attiva del cambiamento, a scuola, in famiglia, in azienda e nella propria comunità̀.

Per chi volesse sostenere le iniziative dell’associazione RFKI le coordinate sono:

Con bonifico bancario: ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY OF ITALY – ONLUS

IBAN: IT09V0306909606100000069882

Con PayPal cliccare: https://www.rfkitalia.org/rfk/index.php/sostienici

