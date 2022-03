Rhove ha annunciato a sorpresa il suo nuovo singolo “CANCELO”, un omaggio al celebre calciatore portoghese João Cancelo. Una vera e propria icona scelta non a caso dall’artista, da semprre amante degli sport e che qui viene assunta a simbolo di ‘chi ce l’ha fatta’, dopo tanta gavetta, passione, esercizio e dedizione.

“Bebe vuole andare all’estero” – rappa nelle sue strofe Rhove, che incoraggia i coetanei ancora una volta a realizzare i propri sogni, a valicare i confini della periferia, ma non senza fatica o sacrifici.

Il brano è uscito su etichetta Milano Ovest/Virgin Records, venerdì 18 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Rhove è il nuovo fenomeno della musica rap in Italia: con i brani pubblicati finora ha già totalizzato oltre 96 milioni di stream sulle piattaforme.

Le sue canzoni sono virali sul web e su TikTok, i suoi videoclip sono stati in grado di ottenere oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube, instaurando un legame ed una profonda connessione con il pubblico grazie anche all’energia trasmessa dall’Artista, che nei video balla e salta con il suo gruppo di amici.

Il singolo ““Shakerando” ha raggiunto ora la top5 dei brani più ascoltati su Spotify, bissando il successo del freestyle “LAPROVINCE1”, arrivato anch’esso ai piani alti della classifica durante le scorse settimane. Il singolo è presente anche nella top10 della classifica singoli di Apple Music.

L’artista, infine, ha piazzato anche altri due brani nella top200 di Spotify Italia in questo momento: l’ultimo singolo “Seignosse” e il duetto con Shiva, “La Zone”.

“Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni” scrive l’Artista sulla sua pagina Twitter. Un vero e proprio nuovo movimento culturale, uno “scossone” per come eravamo abituati a sentire (e vedere) la musica rap, che per Rhove è legata a concetti come “umiltà”, “gavetta”, “passione” e “dedizione”.

Non a caso Rhove è stato scelto da Spotify fra i protagonisti della seconda edizione di RADAR ITALIA, il programma di Spotify nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

