In libreria e in fumetteria da oggi 17 marzo, il terzo volume cartonato della serie che raccoglie i racconti de IL PIANETA DEI MORTI, ambientati in un’epoca futura rispetto alla serie classica, con un Dylan Dog ormai uomo di mezza età che cerca di sopravvivere in un mondo dove una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi.

Il segreto del loro successo deriva forse dal fatto che il personaggio creato da Tiziano Sclavi si trova in queste vicende continuamente di fronte a delle scelte estreme, costretto di volta in volta a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto.

Così, nella Londra invasa dai ritornanti, un disilluso Dylan, sempre più in bilico tra passato e presente, incontra Werner, il creatore delle oasi, ed Herbert, un immemore che comincia a squarciare il velo tra illusione e realtà…

Il volume contiene l’episodio “La fine è il mio inizio”, scritto da Alessandro Bilotta, coi disegni di Giulio Camagni e la copertina inedita di Marco Mastrazzo, e propone un’introduzione firmata dallo stesso Bilotta.

https://shop.sergiobonelli.it/dylan-dog/2022/02/08/libro/dylan-dog-il-pianeta-dei-morti-3-1021345/

https://www.facebook.com/DylanDogSergioBonelliEditore

