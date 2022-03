Formula 1: le Qualifiche

La nuova era della Formula 1 è iniziata all’insegna della Ferrari.

Il Cavallino Rampante ha dimostrato nel primo Gran Premio di avere una marcia in più e a Jeddah vuole ancora far sognare i propri tifosi.

Sainz, Verstappen, Leclerc… queste le prime posizioni del Q1.

La vera sorpresa arriva però dalla Mercedes, con Hamilton che non si qualifica per la seconda sessione.

Protagonista del Q2 è la Red Flag per un incidente occorso a Mick Schumacher.

Alla ripartenza lo Spagnolo della Rossa da spettacolo e ancora una volta riesce ad essere il più veloce. Alle sue spalle il compagno di squadra.

La Red Bull mette le ali nel Q3: Perez ottiene la sua prima Pole Position in carriera.

Lo seguono a ruota le due Ferrari.

Formula 1: La classifica delle Qualifiche

Prima fila: Perez-Leclerc

Seconda fila: Sainz-Verstappen

Terza fila: Ocon-Russell

Quarta fila: Alonso-Bottas

Quinta fila: Gasly-Magnussen

Sesta fila: Norris-Ricciardo

Settima fila: Zhou- Schumacher

Ottava fila: Stroll-Hamilton

Nona fila: Albon-Hulkenberg

Decima fila: Latifi-Tsunoda

Formula 1: La Gara

Parte forte Perez, Leclerc fa da tappo a Sainz che perde una posizione e viene superato da Verstappen.

Volano Red Bull e Ferrari; Ocon e Alonso danno spettacolo, mentre Hamilton tenta una difficile rimonta dalle retrovie.

Il messicano effettua per primo il pit stop, Leclerc prende così la leadership del Gran Premio dell’Arabia Saudita approfittando dell’ingresso della Safety Car (Latifi a muro).

Ne beneficia anche Sainz che guadagna la terza posizione alle spalle di SuprerMax.

L’olandese ed il monegasco stanno regalando uno spettacolo straordinario.

I due diretti avversari si studiano e lottano testa a testa fino all’ultimo millesimo.

Negli ultimi giri è davvero una battaglia, tra sorpassi e controsorpassi, che diverte e lascia i tifosi con il fiato sospeso.

Verstappen supera di forza Leclerc al quarantesettesimo giro e taglia per primo il traguardo.

Formula 1: Il Podio

1 Verstappen

2 Leclerc

3 Sainz

Sito ufficiale F1

Altri articoli di Motori su Dietro la Notizia