Il cantautore BEPPE DETTORI e l’arpista RAOUL MORETTI saranno in concerto il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile per tre speciali appuntamenti in SARDEGNA dove presenteranno dal vivo i brani contenuti nel loro ultimo album “ANIMAS”, un universo musicale in cui il mondo arcaico e quello moderno si incontrano, per raccontare il contemporaneo con le inquietudini, le angosce, la speranza e la voglia di rinascita dell’animo umano.

Il primo concerto si terrà il 31 marzo presso il Circolo Enogastronomico Arte e Musica “Il Vecchio Mulino” di SASSARI (ore 20.30 – Via Frigaglia, 5- per info e prenotazioni chiamare al numero 3393407008 o al 0794620324) a cui seguiranno le due date al Teatro Houdini di CAGLIARI (1 aprile ore 21.00 – 2 aprile ore 19.00 – Via Molise, 2 – per info e prenotazioni inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3294137386).

«Siamo davvero felici di ripartire dalle nostre città di residenza, Sassari e Cagliari, per poter abbracciare i nostri amici e il nostro pubblico e presentare “Animas” dal vivo, in una dimensione intima – dichiara Raoul Moretti – Sono i primi appuntamenti a cui ci auguriamo ne seguiranno altri in varie località della Sardegna e nel resto d’ Italia. Speriamo che questa sia un’estate ricca di tanti e suggestivi concerti».

“Animas” è un album scritto a quattro mani, che raccoglie l’urgenza creativa dei due artisti, dovuta al blocco dell’attività dal vivo. Con 10 brani inediti e una cover in italiano, sardo con variazioni territoriali, versi in inglese, latino e dialetto “lagheèè”, e una rivisitazione di un brano di Peter Gabriel tradotto in sardo, questo disco rappresenta la vera essenza dei due artisti.

I dieci brani vedono anche la partecipazione di incredibili artisti sardi e internazionali: Stefano Agostinelli, Max Brigante, Cordas et Cannas, Federico Canu, Massimino Canu, Massimo Cossu, Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, Concordu e Tenores di Orosei, Paolo Fresu, FantaFolk, Flavio Ibba, Gavino Murgia, Franco Mussida, Daniela Pes, Lorenzo Pierobon, Andrea Pinna, Giovannino Porcheddu, Davide Van de Sfroos.

Di seguito la tracklist completa di “Animas”: “Oro e diamante”; “Continuum (Serpens qui caudam devorat)”; “Anime confuse”; “Animas”; “Distopie di Orwell”; “Eziopatogenesi”; “Figiurà”; “Ommini d’eba”; “Sardus Pater”; “Cose dell’anima”; “Battordichi Pinturas Nieddas (Fourteen Black Paintings)”.

www.instagram.com/dettorimoretti/ – www.facebook.com/dettorimoretti/

www.youtube.com/channel/UCZPGEnVcg5uJ79WRjhCsIHA

www.beppedettori.it – www.raoulmoretti.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia