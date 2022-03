Il produttore italiano Feel Flow! lancia il nuovo singolo “Get Down”

Ascolta “Get Down” su Spotify > https://spoti.fi/3pRDvjF

Feel Flow!, dj/produttore italiano, ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo “GET DOWN”, disponibile dall’11 Marzo 2022 su tutti i digital stores e Spotify.

“Get Down”, rilasciato sulla realtà Low Ceiling del duo Don’t Blink, mette in luce le sonorità Tech – House che caratterizzano il progetto made in Italy Feel Flow!, che ad oggi sta ottenendo un interessante impatto a livello internazionale grazie ai recenti “You & Me” EP (su Criminal Hype) entrato nella TOP 100 su Beatport, “The Power” EP (su Huambo Records), diversi singoli tra cui “I Need Your Love”, “Instajob” (su Ø) , “Defee”, “Shuffle” e “One Two”.

“Get Down” è accompagnato da un vocal sensuale e coinvolgente che introduce il ritornello esplosivo e da ascoltare e ballare senza sosta.

