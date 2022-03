Basket: “Turkish Airlines Euroleague” 29 marzo -1° aprile

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Tra martedì 29 marzo, e venerdì 1° aprile, si giocano un recupero e le partite valide per la 33ma giornata, con cinque incontri in onda su Sky e in streaming su NOW.

Protagonista anche l’A|X Armani Exchange Milano, in campo nel giro due giorni, sempre in casa, al Forum di Assago. Nel primo match, l’Olimpia, già qualificata ai Playoff, ospiterà domani i tedeschi del Bayern Monaco, nel recupero del 30mo turno, con palla a due alle ore 20.30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Giovedì 31 marzo sarà la volta della sfida ai monegaschi dell’AS Monaco, con inizio alle ore 20.45. Match live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Oltre a quelle dell’Armani, appuntamento su Sky con altre tre partite, tutte in diretta: giovedì alle 20 Panathinaikos Atene-Real Madrid, venerdì, sempre alle 20, Olympiacos Pireo-Barcellona, alle 20.30 Bayern Monaco-Stella Rossa Belgrado.

Recupero 30ma giornata

martedì 22 marzo

ore 20 Pre Partita Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(da Assago, Dalila Setti con Davide Pessina; inviato Pietro Colnago)

ore 20.30 A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Davide Pessina)

A seguire Post Partita Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(da Assago, Dalila Setti con Davide Pessina; inviato Pietro Colnago)

33ma giornata

giovedì 31 marzo

ore 20.00 Panathinaikos Atene-Real Madrid Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa)

ore 20.15 Pre Partita Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(da Assago, Dalila Setti con Andrea Meneghin; inviato Pietro Colnago)

ore 20.30 A|X Armani Exchange Milano-AS Monaco Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Andrea Meneghin)

A seguire Pre Partita Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(da Assago, Dalila Setti con Andrea Meneghin; inviato Pietro Colnago)

venerdì 1° aprile

ore 20 Olympiacos Pireo-Barcellona Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa)

ore 20.30 Bayern Monaco-Stella Rossa Belgrado Sky Sport Action e in streaming sui NOW

(telecronaca Andrea Solaini)

