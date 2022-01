Rinviati a febbraio 2022 gli spettacoli della Compagnia “Roberto Bolle and Friends” previsti a Expo Dubai il 6 gennaio e Abu Dhabi il 9 gennaio

Alcuni membri della Compagnia sono risultati positivi al Covid-19 prima della partenza

Gli spettacoli della Compagnia “Roberto Bolle and Friends”, previsti a Expo 2020 Dubai il 6 gennaio e ad Abu Dhabi il 9 gennaio, saranno rinviati al mese di febbraio 2022.

Durante i controlli prima della partenza, si sono verificati alcuni casi di positività al test per il Covid-19 all’interno della Compagnia, per cui gli artisti non possono partire e dare vita ai due spettacoli come da programma.

Il Gala, quindi, non viene annullato, ma rimandato a nuove date da definire nel mese di febbraio.

Roberto Bolle and Friends

