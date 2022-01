Esce venerdì 7 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali “Meglio Così” (T-Recs Music), il nuovo singolo di Lorenzo Lepore, giovane promessa della scena musicale romana, tra i vincitori di Musicultura 2021. Nel brano emergono due spinte opposte in lotta fra loro: da un lato l’insicurezza che porta il cantautore ad arrendersi e ad omologarsi alle opinioni altrui, dall’altra la sua impellente esigenza di andare controcorrente, di pensare fuori dal coro e di far sentire la sua voce.

Questa canzone – spiega Lepore – nasce come reazione ad una richiesta da parte delle aspettative degli altri, della discografia, della società ma soprattutto di me stesso, quando davanti ad un mare mosso decido di non imbarcarmi perché non possiedo vele per cavalcare i venti. Così che il rimanere a riva a prendere il sole come tutti gli altri diventa dentro e fuori di me una musica insistente. Un mantra. Decido di cantare questa mia insicurezza. Questa mia arresa. Questa canzone appunto è la vera e propria fotografia di un’arresa ma allo stesso tempo della mia protesta più grande. Quella di cercare di esprimere un’opinione, un’urgenza interiore a costo di andare controcorrente. Di venire escluso.

L’arrangiamento di “Meglio Così” segue per filo e per segno la sua dinamica in “crescendo”: la graduale resa personale e musicale dell’artista si concretizza nel ritornello, in cui perde il suo combattimento e finisce per adeguarsi al sistema. Il risultato è un mantra che più si ripete, più trasforma sia la canzone che il cantante stesso.

Lorenzo Lepore nasce a Roma nel 1997. Inizia presto a fare musica e a calcare vari palcoscenici italiani (Parco della Musica, Palatlantico, Piazza Venezia per “Friday for future”, Wishlist, Defrag, Teatro India, Teatro Quirinetta, Wishlist).

Nel 2018 pubblica Flebo, un Ep che raccoglie le sue prime canzoni e, nello stesso anno, comincia a frequentare l’Officina Pasolini. L’anno dopo idea e conduce “I quattro amici al bar”, un programma radiofonico interamente dedicato alla canzone d’autore.

A Ottobre 2020 suona all’interno della venticinquesima edizione del MEI, meeting degli indipendenti.

Nel 2021 entra a far parte dell’etichetta discografica T-Recs di Tony Pujia, con il quale sta lavorando alla produzione del suo primo album in studio.

Nel 2021 è tra i quattro vincitori di Musicultura con la canzone “Futuro” dove si aggiudica il “Premio per il Miglior Testo”.

Nella stessa estate organizza il FuTour, una serie di 20 concerti in tutta Italia.

Il FuTour si chiude il 30 Ottobre con un concerto sold-out al Wishlist di Roma.

Il 19 Novembre viene invitato come ospite da Fiorella Mannoia nella sua trasmissione “La Versione di Fiorella” in onda su Rai3.

T-Recs music

