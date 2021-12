Napoli, il progetto “Ri-nascita” entra nel vivo

“Banda musicale” (Via Cavalleggeri D’Aosta) 19 dicembre – Ore 12:00/ 14:00:

“Scintilla” (Via Chiaia)

“Ferraiuolo” (Piazza Mercato)

“Scarabbocchio” (Piazza Vergini)

“Trio Jazz” (Mercato di Poggioreale)

“Viviani” (Via Luca Giordano, Via Scarlatti, Piazza Vanvitelli)

“Banda musicale” (Via Ferrante Imparato)

“Gruppo Folkloristico Popolare” (Via Vittorio Emanuele III, Via Beato Gaeta Errico)

“Tammurriata” (Corso Chiaiano)

“Trio Jazz” (Via Empedocle)

“Trio Jazz” (Piazza San Vitale)

– Ore 18:00/20:00:

“Ferraiuolo Burattini” (Piazza Salvatore Di Giacomo)

“Gruppo Folkloristico Popolare” (Largo Baracche)

“Tammurriata” (Piazza Giambattista Vico)

“Banda musicale” (Piazza Carlo III)

“Ferraiuolo” (Piazzetta Totò)

“Sbandieratori” (Corso IV Novembre/Barra)

“Gruppo Folkloristico Popolare (Via Regina Margherita, Via Monte Grappa)

“Viviani” (Corso Chiaiano)

“Trio Jazz” (Via Antonino Pio)

“Trio Jazz” (Viale Campi Flegrei, Via Dionisio, Via Acate, Via Eurialo)

Il tutto è pensato e disposto nella piena ottemperanza delle norme di sicurezza sanitaria.

Per restare aggiornati, invitiamo a seguire le pagine social ufficiali Facebook e Instagram di “Ri-nascita” e il sito ufficiale del comune di Napoli.

