Il 3 dicembre è stata inaugurata “Mosaicos para Dante” una Mostra Collettiva di Artisti Messicani, organizzata in Omaggio a Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte, alla presenza di una nutrita partecipazione di visitatori ravennati e di artisti giunti direttamente dal Messico o dall’Europa, in cui già si trovano per promuovere le proprie mostre personali.

Dopo la presentazione del progetto avvenuta a cura di Claudia Agrioli proprietaria dello Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery, hanno portato i saluti Maurizio Tarantino, Direttore del Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna e della Biblioteca Classense, che si è rivolto agli artisti messicani anche lingua spagnola, Franco Gabici, Presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Ravenna, Roberto Pagnani, Censore, in rappresentanza di Giovanni Naccarato, presidente del club Lions Ravenna Dante Alighieri, che già aveva visitato la mostra in anteprima, Fernando Aroche Bello curatore della mostra.

E’ stata un’apertura particolarmente vivace e calorosamente partecipata, con la solarità che il popolo messicano sa trasmettere.

La mostra, patrocinata dal Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, rimarrà allestita fino a giovedì 9 dicembre e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00. Sarà possibile visitare la mostra anche in altri orari, contattando pallavicini22.ravenna@gmail.com. Per accogliere i visitatori in sicurezza, l’ingresso in Pallavicini 22 Art Gallery sarà regolato in conformità alle disposizioni ministeriali.

Il curatore della mostra sarà presso Pallavicini 22 giovedì 9 dicembre. Il presidio dello spazio espositivo avviene a cura degli allievi dell’Accademia di Belle di Arti di Ravenna.

