Formula 1: Lewis d’Arabia si aggiudica il penultimo round!

Formula 1: le Qualifiche

It’s the final Countdown… Primo Match Point per Verstappen!

Si studiano i diretti avversari nel Q1, ma sono i gregari a farla da padrone, con Perez che domina questa sessione davanti a Bottas.

Lo spettacolo di Jeddah continua nel Q2 e le Red Bull sembrano avere una marcia in più.

Hamilton non si lascia intimorire e si mette a dettare legge con un tempo da record.

Giovinazzi si qualifica per il Q3, mentre Alonso, Sainz e Raikkonen restano esclusi.

Si sfiorano i muretti e si arriva all’estremo su questa pista cittadina.

E’ una guerra di millesimi vinta da un fenomenale Lewis, che ottiene la Pole Position davanti al compagno di squadra.

SuperMax tenta di siglare un patto col diavolo, sfiorando l’impossibile e cercando di gestire un giro mostruoso, ma l’impatto a muro è inevitabile.

Dopo il disastro delle libere Leclerc partirà dalla seconda fila con il quarto tempo.

Formula 1: La classifica delle Qualifiche

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Valtteri Bottas Mercedes

3 Max Verstappen Red Bull

4 Charles Leclerc Ferrari

5 Sergio Perez Red Bull

6 Pierre Gasly AlphaTauri

7 Lando Norris McLaren

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri

9 Esteban Ocon Alpine

10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

11 Daniel Ricciardo McLaren

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

13 Fernando Alonso Alpine

14 George Russell Williams

15 Carlos Sainz Ferrari

16 Nicholas Latifi Williams

17 Sebastian Vettel Aston Martin

18 Lance Stroll Aston Martin

19 Mick Schumacher Haas

20 Nikita Mazepin Haas

Formula 1: La Gara

Tutto liscio alla partenza e posizioni invariate, ma ogni minimo errore può essere decisivo.

Anche i primi giri volano veloci senza intoppi o colpi di scena; solo qualche sorpasso nelle retrovie.

Sainz tenta la rimonta con grinta e costanza, mentre Alonso si dimostra il grande guerriero di sempre.

Hamilton prova ad allungare protetto dal suo scudiero che cerca di rallentare la cavalcata di Verstappen.

Giro 10: Schumacher a muro e safety car in pista… i piloti ne approfittano per effetuare il pit stop.

Max prosegue e si ritrova al momento leader della corsa: sarà la strategia giusta?

Incredibilmente viene esposta la bandiera rossa che si rivela un super jolly per l’Olandese Volante.

Standing Start e tensione alle stelle: seconda bandiera rossa per un incidente tra Mazepin, Perez e Russell.

E’ davvero una gara infinita condita da polemiche e decisioni che sembrano condizionare il suo andamento.

Terza partenza (sperando che sia quella buona!): Verstappen con gomma gialla stacca incredibilmente e si trova ancora in testa.

La lotta è senza esclusione di colpi.

Hamilton attacca Verstappen, ma Max non molla e taglia la prima curva, portando anche il britannico a fare altrettanto.

Il pilota della Red Bull deve cedere la posizione e rallenta di colpo, Lewis viene avvisato in ritardo e tampona l’avversario.

5′ di penalità all’Olandese e ulteriore investigazione tra i due che però ci sarà alla fine della gara.

Il Campione in carica si riprende la prima posizione e taglia il traguardo.

Formula 1: Il Podio

1 Hamilton

2 Verstappen

3 Bottas

