More D4ta il tour dei Moderat all’Alcatraz

Annunciata l’unica data italiana del MORE D4TA tour dei MODERAT, che si terrà all’Alcatraz di Milano il 9 novembre 2022. Le prevendite sono disponibili su DICE.

Il super gruppo di musica elettronica torna in Italia dopo oltre tre anni di stop per un imperdibile evento prodotto da 3D Agency.

Moderat il trio tedesco

Moderat è un trio tedesco di musica elettronica nato a Berlino e composto da Sascha Ring, noto anche come Apparat, e i membri di Modeselektor: Gernot Bronsert e Sebastian Szary.

La band ha all’attivo tre album in studio, il più recente, III, è uscito il 1 aprile 2016.

La prima pubblicazione dei Moderat è stato l’EP Auf Kosten der Gesundheit (“At the Cost of Health”) nel 2003. Il loro primo album eponimo, Moderat, ha ottenuto un incredibile successo di critica e pubblico.

Nel 2009, i lettori di Resident Advisor, la bibbia della musica elettronica internazionale, hanno votato Moderat come miglior “Live Act of the Year”.

Nel 2010 il trio si è esibito live in tutta Europa con un tour che ha toccato i più prestigiosi festival del vecchio continente.

Moderat: il secondo album

Il secondo album, II è uscito il 2 agosto 2013 in formato digitale e il 6 agosto 2013 in formato fisico su label Monkeytown Records e Mute negli Stati Uniti. Il 29 marzo 2016 pubblicano il terzo e ultimo album III.

Nell’agosto 2017, i Moderat hanno annunciato che avrebbero preso una pausa a tempo indeterminato dopo che il loro tour mondiale del 2017 si era concluso a Berlino a settembre dello stesso anno.

Moderat in Italia

A distanza di oltre tre anni il super gruppo torna live in Italia il 9 novembre 2022 per un’unica data italiana di MORE D4TA tour all’Alcatraz di Milano, preceduta dal concerto estivo al Just Music Festival a Roma, il 10 giugno 2022.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia