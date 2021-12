Labradors: il nuovo singolo The Adolescent

Da oggi è disponibile in digital download e in streaming “The Adolescent” (Without Any Records, You Can’t Records), il nuovo singolo dei Labradors, trio milanese attivo dal 2010 e formato da Pilli Colombo (voce e chitarra), Fabrizio Fusi (basso e voci) e Filippo Riccardi (batteria). Il brano arriva dopo la pubblicazione del precedente “Anger Management Plan n. 327”, con il quale la formazione indie punk è stata inserita da Spotify in “Rock Italia” ed in tre playlist global, varcando i confini nazionali.

I am the adolescent staring back at me

Through the mirror

And I laugh at your resentment

But I know that I shouldnʼt really care

About that shit anymore

I Labradors commentano la genesi del brano, affermando:

“The Adolescent è nata osservando una teenager riprendere interamente un concerto di Achille Lauro con il telefono. Uno di quei momenti “che cosa ci faccio qua?” che nel pezzo diventa lo spunto di una riflessione sull’essere troppo cresciuti per certe cose. Spoiler: non lo si è mai. Il pezzo suona piuttosto diverso dalla maggior parte dei pezzi targati Labradors: è costruito attorno a un semplice beat boom bap e a un giro di basso che ti incolla mentre un mantra ripete “what are we doing?” e ti si pianta in testa.”

“The Adolescent” è stato scritto da Filippo Colombo, Fabrizio Fusi e Filippo Riccardi. Suonato da Filippo Colombo (voce e chitarre), Fabrizio Fusi (basso e cori) e Filippo Riccardi (batteria). Produzione e mix di Davide Lasala e Andrea Fognini presso EDAC Studio. Mastering di Giovanni Versari presso La Maestà.

Il progetto nasce nel 2010 a Milano, inizialmente come proseguimento della precedente band di Pilli (voce e chitarra), i Suinage, sciolti nel 2009. Il trio, composto da Pilli Colombo, Fabrizio Fusi (basso e voci) e Filippo Riccardi (batteria), assume presto un’identità propria creando un’estetica in cui confluiscono influenze power pop, punk, indie ed emo anni ‘90, senza volersi incasellare in una scena specifica, ma cercando una strada personale. Nel corso degli anni la band ha prodotto tre album full length, “Growing Back”(Il Verso Del Cinghiale, 2013), “The Great Maybe” e “Future Ghosts”(To Lose La Track, rispettivamente 2016 e 2018), una manciata di EP e partecipazioni a compilation. Qualche centinaia di live, tra cui gli opening a gruppi come Ash, Fucked Up, Fast Animals And Slow Kids, …And You Will Know Us By The Trail Of Dead, FIDLAR, Gazebo Penguins, Urge Overkill, Jeff Rosenstock e molti altri. “Anger Management Plan n. 327” è il primo singolo in tre anni della band, di nuovo alle prese con uno sferragliante e ironico indie punk, e che viene inserito da Spotify in tre playlist global e in “Rock Italia”. Il 9 dicembre pubblicano il nuovo singolo “The Adolescent”.

