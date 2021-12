L’iniziativa prevede oltre 2.500 passaggi nei principali programmi dei canali SKY e LA7, il product placement all’interno di MasterChef Italia 11, addressable advertsing nel circuito Mediaset e una campagna digital su GialloZafferano.

Parma, 9 dicembre 2021 – La più antica azienda di conserve ittiche italiana ritorna in comunicazione con una campagna di pianificazione integrata di brand e di prodotto che racconta l’unicità delle sue alici.

“Il Segreto del sapore”: pianificazione on air e online

Un importante pianificazione on air e online caratterizzata da un tono di voce vivace e coinvolgente. La campagna Rizzoli Emanuelli sarà veicolata all’interno delle trasmissioni di punta di Sky “4 Ristoranti” e “MasterChef Italia 11” per tutto il periodo, accompagnata da una consistente presenza tabellare su SKY e LA 7 che sarà on air fino al termine di dicembre.

Per comunicare la grande versatilità delle alici Rizzoli è stato scelto di integrare anche un’iniziativa di product placement all’interno del format televisivo MasterChef Italia 11. A disposizione dei concorrenti ci saranno tutti i prodotti di punta Rizzoli, dalle famose alici in salsa piccante, alle acciughe del mar Cantabrico, ritenute le migliori per dimensione, polpa e gusto. Nella dispensa del celebre talent di cucina ci saranno anche i Filetti di sgombro, i Filetti di tonno e tutta la linea in olio biologico. Le specialità Rizzoli saranno protagoniste di una prova in studio o in esterna, e di una ricetta dedicata in daytime.

“Il Segreto del sapore”: campagna addressable

Con il Gruppo Mediaset, Rizzoli Emanuelli punta invece su una campagna addressable con il formato interattivo L-shape, che, in erogazione all’interno dei programmi Mediaset fruiti da Smart TV, permette di profilare la comunicazione nelle aree più rilevanti, invitando lo spettatore ad approfondire il messaggio pubblicitario in modo diretto e immediato.

Completa la programmazione, un’iniziativa di branded content con amplification digital sul sito e i canali social di GialloZafferano, il food media brand leader in Italia. In questo caso è previsto l’utilizzo di banner, skin, video preroll, box, native e il coinvolgimento di top blogger che daranno originali consigli su come esaltare in cucina le alici Rizzoli.

Ideato e realizzato dall’agenzia “Lampi. Comunicazione illuminata.”, lo spot da 15 secondi “Il Segreto del sapore”, ha come protagoniste le celebri Alici in Salsa Piccante, prodotto iconico di Rizzoli Emanuelli dal 1906.

“Il Segreto del sapore”: un flusso narrativo

Un flusso narrativo che parte da un’antica confezione di Alici in Salsa Piccante, da cui come per magia spunta un filo di salsa dorata che si articola in maniera dinamica attraverso un unico piano sequenza tra elementi che richiamano i 115 anni di attività di Rizzoli Emanuelli. Lo spot si conclude inquadrando il Direttore generale che esprime tutto l’orgoglio di far parte di un’eccellenza storica dell’agroalimentare italiano sottolineando “Io sono Massimo Rizzoli e queste sono le mie Alici in Salsa”.

“Per intensificare l’efficacia e dare valore aggiunto al nostro messaggio, abbiamo pianificato una strategia trasversale, che utilizza più mezzi contemporaneamente. In questo modo riusciamo a raggiungere target più ampi, appassionati di food e non solo. Raccontiamo la nostra storia e i valori che da sempre ci contraddistinguono in modo autentico e trasparente. L’obiettivo di questa campagna è comunicare la qualità delle nostre alici, ecco perché abbiamo deciso di integrare un’iniziativa di product placement all’interno di MasterChef 11. La creatività dei concorrenti sarà valorizzata dalla praticità e grande versatilità in cucina di tutti i nostri prodotti: dalle alici ai filetti di sgombro e di tonno”, ha commentato Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia