Himorta presenta “La carta del fuoco”, il suo primo fumetto

La Cosplayer più seguita d’Europa con oltre 1 milione di followers

Himorta

Sabato 18 e domenica 19 Dicembre

al Taranto Comix

Presenta

“La carta del fuoco”

Il suo primo fumetto

Edito da Mondadori Electa; 144 pp; 16,90 euro

Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre grande protagonista alla settima edizione di Taranto Comix sarà Himorta l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram. Himorta per la speciale occasione sarà pronta ad incontrare i fan a presentare Il suo ultimo fumetto “La carta del fuoco” uscito per Mondadori Electa e nato da un’idea della stessa Himorta e con le magnifiche illustrazioni concepite ad hoc da Stefania Macera in arte Chocoartist. Himorta sarà inoltre lo speciale giudice per la gara di cosplay!

Conosciuta come la donna in costume più amata e seguita d’Italia Himorta, al secolo Antonella Arpa, è un fenomeno tutto italiano, una storia unica nel suo genere che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico di tv e social vestendo i panni di oltre 200 personaggi tra videogames, manga, serie tv, cartoni animati e personaggi cinematografici e dei fumetti. Mondo dei fumetti che Antonella rincorre da bambina e che è riuscita a portare anche in tv. Dal 2016 è infatti la Manga di Avanti un altro, game show in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dove interroga i concorrenti proprio sul mondo fumettistico.

Grande amante dei manga, sei anni fa Antonella decide di rendere omaggio ad una delle sue opere giapponesi preferite: One Piece. Veste i panni di Ace Pugno di Fuoco e si innamora perdutamente del mondo cosplay tanto da diventarne in breve tempo un’icona di stile e originalità. E proprio il mercato dei fumetti e dei manga, che Himorta ama e rappresenta, è cresciuto, e non solo in Italia, nell’ultimo anno di oltre il 100% ed è diventato capace di esprimere ed occupare i posti più importanti tra i bestseller dell’intero panorama librario.

In “La carta del fuoco” mondo reale e fantasy s’intrecciano così in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente.

Attraverso la carta del fuoco Himorta da famosa cosplayer diviene così una vera e propria eroina moderna che combatte per il bene comune dell’umanità grazie ad elettrizzanti poteri a lei conferiti dalla specialissima carta. All’interno della storia non mancheranno avventure e colpi di scena in grado tenere con il fiato sospeso centinaia di migliaia di appassionati di fumetti e non solo.

Canali ufficiali Himorta

Instagram: https://instagram.com/himorta

Tiktok: https://vm.tiktok.com/ZMeMnv8Ry/

Youtube: https://youtube.com/c/Himorta

Twitch: https://www.twitch.tv/himorta

