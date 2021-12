Cielo presenta in prima visione in chiaro “A spasso con Bob”

Una storia vera e straordinaria che parla di amicizia e amore

Lunedì 20 dicembre, alle ore 21.15, su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19)

All’interno del ciclo “Dopotutto, domani è martedì!”, Cielo propone, in prima visione in chiaro, lunedì 20 dicembre, alle ore 21.15, il film “A spasso con Bob” del 2016 di Roger Spottiswoode. Una storia vera e straordinaria che parla di amicizia, felicità e amore, da cui sono nati il romanzo bestseller autobiografico di James Bowen e l’omonimo film.

La trama segue il rapporto che si crea tra James Bowen, artista di strada senzatetto e tossicodipendente, e un gatto (nel film interpretato dal vero gatto di James Bowen, Bob) incontrato casualmente, a cui il protagonista sarà riconoscente per tutta la vita. Quando James trova un gatto rosso, rannicchiato in un angolo, indifeso e ferito, non immagina quanto la sua vita stia per cambiare. James, ventisette anni, non ha un lavoro né una famiglia su cui contare e vive alla giornata per le vie di Londra raccogliendo qualche spicciolo suonando la chitarra per strada. L’ultima cosa di cui ha bisogno è un animale domestico. Eppure, non resiste a quella palla di pelo, che subito battezza Bob.

Pian piano James riesce a farlo guarire, e a quel punto lascia il gatto libero di andare per la sua strada, convinto di non rivederlo più. Ma Bob è di tutt’altro avviso: per nulla al mondo intende separarsi dal suo nuovo amico e lo segue ovunque. È l’inizio di una meravigliosa amicizia e di una serie di singolari, divertenti e a volte pericolose avventure che trasformeranno la vita di entrambi. Un animale randagio proprio come la vita di James il quale, cominciando a prendersi cura del suo nuovo e inseparabile amico, finirà per rimettere in sesto anche la propria esistenza. James ricomincia a credere in se stesso, si disintossica e, in compagnia di Bob, si esibisce con la chitarra per strada diventando famosissimo a Covent Garden.

