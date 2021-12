Gianluca Cofone nel film “Chi ha incastrato Babbo Natale”

Gianluca Cofone, il nano più seguito sui social nel cast del film “Chi ha incastrato Babbo Natale? ” di Alessandro Siani nel ruolo di uno degli straordinari folletti di Babbo Natale al fianco di Christian De sica

Gianluca Cofone, uno dei nani più seguiti sui social, è tra gli adorabili folletti protagonisti dell’attesissimo nuovo film di Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale?” che sarà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo giovedì 16 Dicembre. Nel film tra i protagonisti Alessandro Siani, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro e uno straordinario Christian De sica nel ruolo di Babbo Natale. Gianluca in questo nuovo film di Natale sarà al fianco proprio di Christian De sica nel ruolo di uno dei suoi eccezionali folletti, l’elfo “coreografo” che tra le altre cose insegnerà a ballare a Babbo Natale.

“Partecipare al cast di questo film è stato per me un onore pazzesco – dichiara Gianluca Cofone – Non avrei mai immaginato di lavorare un giorno al fianco di Alessandro Siani e Christian De sica, due artisti di straordinario talento ma soprattutto persone di autentica bellezza d’animo. Recitare nel ruolo di uno dei folletti “aiutanti” di Babbo Natale (Christian De sica) è stato per me pazzesco ed emozionante, ne vedrete delle belle sul set mi sono divertito da pazzi. Del resto con l’energia contagiosa della regia di Alessandro Siani non poteva essere diversamente. Nonostante non sia la mia prima esperienza su un set, di questo film mi porterò dietro un ricordo unico nel cuore. Inizialmente avevo paura di non riuscire a partecipare alla produzione del film in quanto qualche settimana prima delle riprese ufficiali presi il covid, ho passato settimane dure e sono riuscito a farne parte una volta negativizzato completamente. Ringrazio Alessandro Siani per avermi voluto in questa straordinaria avventura”.

