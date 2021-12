“Club Exotica”, una nuova versione dell’album “Exotica”

È uscito in digitale “CLUB EXOTICA” (Columbia/Sony Music), una nuova versione dell’album “EXOTICA” del dj/producer multiplatino PURPLE DISCO MACHINE!

Al suo interno i 14 brani del disco di inediti uscito lo scorso 15 ottobre remixati in collaborazione con i più grandi producer di tutto il mondo!

“Club Exotica” è dedicato al mondo dei club e delle piste da ballo, luoghi in cui Purple Disco Machine ha iniziato la sua carriera.

Questa la tracklist di “Club Exotica”:

1. Purple Disco Machine – Can’t Get Enough (feat. Sahara Beck) [Monte Remix]

2. Purple Disco Machine & Lorenz Rhodes – At The Disko [Extended Mix]

3. Purple Disco Machine – Fireworks (feat. Moss Kena & The Knocks) [Club Dub Mix]

4. Purple Disco Machine – Don’t Stop [Extended Mix]

5. Purple Disco Machine – Dopamine (feat. Eyelar) [John Summit Remix]

6. Purple Disco Machine & Elderbrook – I Remember [Club Dub Mix]

7. Purple Disco Machine – Opposite of Crazy (feat. Bloom Twins) [The Emperor Machine Remix]

8. Purple Disco Machine & Sophie and the Giants – Hypnotized [Club Dub Mix]

9. Purple Disco Machine – Loneliness (feat. Francesca Lombardo) [Art of Tones Remix]

10. Purple Disco Machine – Hands To The Sky (feat. Fiorious & House Gospel Choir) [Floorplan Justified Remix]

11. Purple Disco Machine & Pink Flamingo Rhythm Revue – Money Money [The Cube Guys Remix]

12. Purple Disco Machine – Playbox [Alex Virgo Remix]

13. Purple Disco Machine – Exotica (feat. Mind Enterprises) [Club Mix]

14. Purple Disco Machine – Wanna Feel Like A Lover (feat. Ed Mac) [Poolside Remix]

L’album “Exotica”, che contiene le versioni originali dei brani proposti nel nuovo disco “Club Exotica”, rende omaggio agli anni ’80 e a tutti gli artisti che hanno ispirato Purple Disco Machine a creare la sua musica, avviandolo sulla strada del successo.

“Exotica” include le hit “Hypnotized”, “Fireworks” e l’ultimo singolo attualmente in radio “Dopamine”, che ha conquistato la #1 della classifica Dance di Earone per 4 settimane consecutive e la Top 3 dell’airplay radiofonico.

