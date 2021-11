Teatro Manzoni di Roma: “I soldi, no!”, il nuovo spettacolo

E se la Dea bendata si accorgesse davvero di noi e ci facesse vincere milioni di euro?

Al Teatro Manzoni di Roma arriva la commedia “I soldi, no!”

Con Corinne Clery, Enzo Casertano e con Maria Cristina Gionta, Roberto D’Alessandro

Dal 25 novembre al 19 dicembre 2021

Amore, amicizia, salute non si possono comprare. Questo principio si consolida in un vecchio adagio popolare, “Il denaro non fa la felicità”, eppure qualcuno sostiene che in fondo: “E’ meglio piangere in Mercedes che in metropolitana”. Cosa pensare? Se lo chiedono anche i protagonisti della commedia “I soldi, no!”, di Flavia Coste per la regia di Silvio Giordani e prodotto dal Centro Teatrale Artigiano, che dal 25 novembre al 19 dicembre 2021 sarà in scena al Teatro Manzoni di Roma con Corinne Clery, Enzo Casertano e con Maria Cristina Gionta, Roberto D’Alessandro.

Quante volte ci siamo sorpresi a sperare di essere baciati dalla Dea Bendata e sognare di vincere al Superenalotto due o tre milioni di euro? Magari abbiamo azzardato andando anche oltre, tanto per sognare alla grande, ma che faremmo se quel sogno bizzarro si concretizzasse sul serio? Saremmo in grado di gestire l’inevitabile ondata di emozioni contraddittorie e tutto ciò che la vincita potrebbe generare nel nostro vivere quotidiano?

Attorno alle insolite, inaspettate, preoccupazioni ruotano le vicende di questo spettacolo, con le musiche di Mariano Perrella, e del suo protagonista, Riccardo, alle prese con una vincita sorprendente di ben 162 milioni di euro! Come dirlo ai familiari, alla moglie, alla madre, e soprattutto agli amici? Impreparato di fronte ad una notizia così sconvolgente l’uomo si pone il dubbio se sia il caso di comunicarlo o se, addirittura, non ritirare l’ingente patrimonio e continuare la solita esistenza di sempre.

Tra una madre frizzante e vitale ed una moglie che rivendica per sé una vita più movimentata, Riccardo accusa il colpo ed inizia a soffrire di insonnia, avere palpitazioni, nausea ed euforia insieme a mille paure inconfessabili in attesa di scoprire la sua personale ricetta della felicità.

Il cast tornerà sul palco per uno speciale Capodanno il 31 dicembre.

Teatro Manzoni via Monte Zebio, 14 00195 Roma 06-3223634

Orari spettacoli: sabato ore 17:00 e 21:00

https://www.teatromanzoni.info/

