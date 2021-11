C’è una nuova regina dell’R&B americano e si chiama Summer Walker. Non solo con il suo nuovo disco “Still Over It” ha debuttato in vetta nella popolare classifica degli album Billboard 200, ma ha anche piazzato 18 tracce all’interno della classifica singoli.

È anche l’unica artista femminile R&B ad occupare la prima posizione dal 2016, guadagnando la cifra record di oltre 200 milioni di stream nella prima settimana di vendita (un record per un album R&B di un’artista femminile negli Stati Uniti).

Still Over It è il nuovo album della cantautrice multi-platino Summer Walker (LVRN/Interscope Records) che contiene 20 brani sequenziati in ordine cronologico a formare una storia: si inizia con “Bitter”(una narrazione della superstar del rap Cardi B) e si chiude con “Ciara’s Prayer” (narrato dall’icona dell’R&B Ciara).

Nel disco ci sono molteplici collaborazioni con artisti di primo piano quali JT delle City Girls, SZA, Lil Durk, Pharrell Williams e Omarion.

Summer ha un dono unico per la scrittura, dura e grintosa, che accompagna a melodie più soft. Il primo singolo dell’album “Ex for A Reason” con JT ha accumulato oltre 11 milioni di stream sono negli Stati Uniti e ha raggiunto la #6 nella classifica Billboard Hot R&B Songs (la sua quattordicesima top10 in classifica). Il nuovo singolo “No Love” con SZA sta spopolando nelle classifiche digitali in tutto il globo.

L’album di debutto di Summer Walker, Over It, è uscito nel 2019 ed è rimasto per 108 settimane nella classifica Billboard 200 e per 14 settimane alla n.1 della classifica Top R&B Albums. Ad oggi i brani di questo disco hanno accumulato oltre 3,7 miliardi di stream solo negli Stati Uniti.

Still Over It Track List

1. Bitter (Narration by Cardi B)

2. Ex For A Reason (with JT from City Girls)

3. No Love (with SZA)

4. Throw It Away

5. Reciprocate

6. You Don’t Know Me

7. Circus

8. Insane

9. Constant Bullshit

10. Switch A Nigga Out

11. Unloyal (with Ari Lennox)

12. Closure

13. Toxic (featuring Lil Durk)

14. Dat Right There (with Pharrell Williams, The Neptunes)

15. Screwin (with Omarion)

16. Broken Promises

17. Session 33

18. 4th Baby Mama (Prelude)

19. 4th Baby Mama

20. Ciara’s Prayer (Narration by Ciara)

www.summerwalkermusic.com

