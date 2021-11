Dal 26 novembre sarà in radio e in digitale “Un Natale per rircominciare”, il nuovo brano di Furia in Melis, che segna il ritorno sulle scene musicali del duo artistico composto da Giampietro Melis e Gioia Furia.

Il brano, prodotto dallo stesso Giampietro Melis e scritto in collaborazione con Manuel Bongiorni, desidera lanciare un messaggio di speranza e sensibilizzare sulla salvaguardia del nostro pianeta. Accompagnato da melodie che richiamano l’atmosfera natalizia, “Un Natale per ricominciare” sottolinea l’importanza dell’impegno e della collaborazione di tutti a favore di uno scopo nobile come la tutela del pianeta Terra.

«Viviamo in tempi difficili per il nostro pianeta: nonostante si conoscano le cause dei grandi cambiamenti climatici, si fatica a cooperare – dichiara Giampietro Melis – Occorre la collaborazione di tutti, dai grandi della terra ad ogni singolo cittadino. Spesso ci facciamo prendere da cose futili e luccicanti “polveri di stelle” senza ricordarci che poi inquineranno il nostro pianeta».

