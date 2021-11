Sky. Calcio: “Uefa Europa Conference League”

Giovedì 25 novembre 2021, la 5^ giornata della fase a gironi

Su SKY e NOW live le partite di domani, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea

In campo anche un’italiana, la ROMA, in casa contro lo ZORYA (live anche in 4K HDR)

Studi pre e post partita condotti da LEO DI BELLO, con BEPPE BERGOMI, MATTEO MARANI, ANDREA MARINOZZI e MARGHERITA CIRILLO

Giovedì 25 novembre quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa Conference League.

Sui canali Sky e in streaming su NOW live le partite di domani, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23, studi pre e post partita dedicati anche all’Europa League, con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21.

Una squadra italiana in campo, la Roma, che all’Olimpico ospiterà gli ucraini dello Zorya, con calcio d’inizio alle ore 21 e diretta anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky della 5^ giornata della fase a gironi, disponibili anche in streaming su NOW

“UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE”

Giovedì 25 novembre

ore 16.30

Flora-Partizan Belgrado Sky Sport 254 (satellite e internet)

Kairat-Basilea Sky Sport 255 (satellite e internet)

ore 18.45

Mura-Tottenham Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Rennes-Vitesse telecronaca Gaia Brunelli

Maccabi Haifa-Union Berlino telecronaca Gaia Brunelli

Slovan B.-Paok Salonicco telecronaca Gaia Brunelli

Slavia Praga-Feyenoord telecronaca Paolo Redi

Lincoln-Copenaghen telecronaca Paolo Redi

HJK Helsinki-Alashkert telecronaca Paolo Redi

Qarabag-Omonia Nicosia telecronaca Paolo Redi

ore 21

ROMA-Zorya Luhansk Sky Sport Uno (satellite, internet e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (canale 213 Sky Q)

telecronaca Paolo Ciarravano; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Randers-Cluj telecronaca Paolo Redi

Anorthosis-Gent telecronaca Paolo Redi

Maccabi Tel Aviv-Lask telecronaca Paolo Redi

Bodoe Glimt-CSKA Sofia telecronaca Gaia Brunelli

Jablonec-AZ Alkmaar telecronaca Gaia Brunelli

(disponibili su Sky Go, anche in HD)

