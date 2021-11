Lilt. 50 sfumature di prevenzione, un anno dopo

Più consapevolezza su HPV e vaccino

16 LILT italiane, grazie al bando del 5×1000 di LILT nazionale, hanno promosso degli incontri di formazione per la corretta informazione su malattie sessualmente trasmesse

Un anno di 50 sfumature di prevenzione, il progetto di rete che ha coinvolto 16 LILT del territorio italiano – Ascoli, Bergamo, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Como, Genova, Lecco, Lodi, Milano Monza Brianza, Oristano, Pescara, Roma, Sassari, Trento, Varese di cui la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza è capofila. L’attività, nata in seguito alla vittoria del bando per il 5xmille promosso da LILT Nazionale, ha come obiettivo promuovere una corretta informazione e rilevare le conoscenze di docenti, genitori e studenti sulle malattie sessualmente trasmesse e la vaccinazione per l’HPV.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con SexPass Education e dal Centro di Ricerca EngageMinds Hub – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Cremona, si è mossa su tre direzioni portanti: sensibilizzazione fra i banchi di scuola, comunicazione e valutazione dei dati, coinvolgendo circa 3.000 studenti delle scuole secondarie, quasi 80 operatori socio-sanitari e LILT, oltre agli insegnanti e genitori degli studenti.

I percorsi di formazione, messi a punto dall’associazione SexPass e gestiti dalla rete LILT, si sono focalizzati sulle tematiche legate alla sessualità e alle malattie sessualmente trasmesse, con un approfondimento sull’HPV. Secondo i risultati dello studio osservazionale, condotto da EngageMinds Hub, l’intervento è stato efficace nel migliorare le conoscenze sull’HPV di tutti e tre i gruppi. Nello specifico, gli studenti e gli insegnanti sono stati i più ricettivi.

A conclusione del primo anno di attività, la LILT Milano Monza Brianza ha avviato un contest rivolto alle scuole che hanno partecipato al progetto: “Dimmi che conosci l’HPV senza dirmi che conosci l’HPV (e che sai come prevenirlo)!”. Ai ragazzi è stato chiesto di realizzare un video, una foto o una grafica per descrivere la propria conoscenza sul tema dell’HPV e della prevenzione senza però usare parole come papilloma virus, HPV, prevenzione, tumore, cancro, malattia e morte. Le classi vincitrici, premiate alla fine dell’evento conclusivo tenutosi a Roma il 24 novembre, sono state quattro: tre classi della scuola secondaria di I° grado “Francesco D’Ovidio” di Campobasso e una classe dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Alessandro Greppi” di Monticello Brianza.

