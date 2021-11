Dylan Dog e Vasco Rossi: un’edizione cartonata per festeggiare la collaborazione

Dopo il successo delle uscite da edicola, arrivano in libreria e in fumetteria in eleganti volumi cartonati le tre storie di Dylan Dog ispirate ad altrettante celebri canzoni del rocker di Zocca.

Dal 25 novembre saranno infatti disponibili SALLY, ALBACHIARA e JENNY, gli episodi dell’Indagatore dell’Incubo sceneggiati da tre autrici di punta della fucina creativa Bonelli, Paola Barbato, Gabriella Contu e Barbara Baraldi, che hanno dato un’interpretazione personale alle emozioni suscitate in loro dalle parole e dalla musica di Vasco Rossi per trasferirle nel mondo di Dylan Dog.

Corrado Roi, Sergio Gerasi e Davide Furnò hanno visualizzato il tutto con la loro arte. Gigi Cavenago e Fabrizio De Tommaso hanno illustrato le copertine.

Racconta Vasco Rossi in una delle interviste incluse nei volumi: “Io ho sempre coltivato il mio lato di follia sognatrice. Per amore dell’arte, mi trovo a frequentare i “limiti della mente”, un camminare sul filo che ti fa arrivare vicino appunto a quell’inferno “che esiste veramente…”. Altezze vertiginose e profonde valli di solitudine che io frequento e dalle quali esco sempre in piedi. Mi piace confrontarmi con questi alti e bassi, la mia curiosità mi ha sempre portato a vedere dove andiamo a finire, arrivare fino in fondo. Consapevolmente. Per liberare le mie emozioni e sensazioni e riuscire a trasformare le mie esperienze, anche quelle angoscianti, in canzoni”.

Gli appassionati e i collezionisti, oltre ai volumi cartonati disponibili anche separatamente, troveranno nelle fumetterie e librerie anche il cofanetto a tiratura limitata e numerata contenente i libri e, in esclusiva, tre stampe su carta di pregio che riproducono le copertine disegnate da Fabrizio De Tommaso in cui Vasco Rossi e Dylan Dog si sono “incontrati” per la prima volta.

Oltre alle storie a fumetti curate da Roberto Recchioni, i volumi presentano il testo della canzone di Vasco, l’introduzione di Michele Masiero, la speciale intervista di Luca Crovi a Vasco, l’intervista alle sceneggiatrici e ai disegnatori, uno scritto di Tiziano Sclavi.

Le tre storie

Sally

Sally non si cura di ciò che le sta intorno, vive distaccata dal mondo, e crede di non farne più parte. Il suo uomo l’ha lasciata per un presunto tradimento che forse non c’è mai stato. Vaga per le vie di Londra convinta di essere morta, e sulla sua strada incontra Dylan Dog, anch’egli in crisi per un amore finito. Insieme affronteranno il terribile incubo della solitudine.

Albachiara

Alba è una ragazza inseguita dagli sguardi insistenti e invadenti di chi le vuole bene e di chi le vuole male, di chi la idealizza e di chi la detesta, di chi non sa conoscerla per ciò che è davvero. Quanto violenti e pervasivi possono essere, a volte, gli sguardi degli altri, per renderci estranei persino a noi stessi? Dylan Dog è alle prese con l’incubo soffocante e straniante che oscura la vita della giovane donna.

Jenny

Dylan Dog si sveglia in una stanza spoglia, buia, senza alcuna apertura. Non sa come ci è arrivato, né come uscirne, ma avverte la voce flebile, dall’altra parte del muro, di Jenny, prigioniera come lui in quel luogo ostile in cui perfino lo scorrere del tempo perde di significato. Jenny vuole solo il silenzio, arrendersi e dormire, ma grazie a Dylan capirà che c’è sempre una via d’uscita.

