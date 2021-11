La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano continua la sua corsa al successo e, con un rotondo 3-0 in casa della Reale Mutua Fenera Chieri, raggiunge la sua 72^ vittoria consecutiva in gare ufficiali a livello nazionale ed internazionale.

In questo anticipo della 12^ Giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, tutti i tre parziali terminano 22-25, punteggio che racconta fedelmente l’andamento della gara. Una volitiva e generosa Chieri getta il cuore oltre l’ostacolo, lotta e resta in corsa per gran parte dell’incontro, ma non basta: nei finali viene fuori la forza delle pluricampionesse venete che, pur senza De Gennaro e Sylla (rientrata in campo ma impiegata col contagocce in seconda linea), non lasciano scampo alle ragazze di Bregoli.

Il premio di MVP va a Egonu che risulta anche la top scorer con 20 punti. Dall’altra parte della rete la miglior realizzatrice è Grobelna con 18 punti: la cronaca completa è disponibile sul sito web di Lega Pallavolo Serie A Femminile, link nella sezione “Risultati”

Il Campionato di Serie A1 Femminile tornerà in campo questo fine settimana con la 7^ Giornata: l’Imoco Volley Conegliano sarà impegnata in trasferta contro la Bosca S. Bernardo Cuneo dove, in caso di successo, arriverà a quota 73 vittorie consecutive, eguagliando l’attuale record mondiale detenuto dalle turche del VakifBank Istanbul, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri affronterà la gara in casa della Savino Del Bene Scandicci.

IL TABELLINO

REALE MUTUA FENERA CHIERI – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (22-25 22-25 22-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Alhassan 6, Grobelna 18, Villani 4, Weitzel 1, Bosio 1, Cazaute 15, De Bortoli (L), Mazzaro 4, Frantti 2, Piovesan. Non entrate: Guarena, Bonelli, Fini (L), Armini. All. Bregoli.

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Folie 7, Egonu 20, Courtney 11, De Kruijf 9, Wolosz 2, Plummer 10, Caravello (L), Frosini, Sylla, Gennari. Non entrate: Vuchkova, De Gennaro (L), Omoruyi, Butigan. All. Santarelli.

ARBITRI: Bassan, Santoro.

NOTE – Spettatori: 904, Durata set: 25′, 25′, 29′; Tot: 79′.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

12^ GIORNATA

Mercoledì 10 novembre, ore 20.30 (diretta VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano 0-3 (22-25, 22-25, 22-25)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano* 19; Igor Gorgonzola Novara 14; Il Bisonte Firenze 12; Reale Mutua Fenera Chieri* 12; Savino Del Bene Scandicci 11; Vero Volley Monza 11; Unet E-Work Busto Arsizio 11; Volley Bergamo 1991 8; Acqua & Sapone Roma Volley Club 6; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 6; Bosca S.Bernardo Cuneo 5; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 5; Delta Despar Trentino 5; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4

*una partita in più

