La città di Catania ospiterà a partire da giovedì prossimo, 25 novembre, il raduno della Rappresentativa Azzurra Seven Femminile, esordio assoluto per una Rappresentativa AzzurraFemminile nella Regione Siciliana.

Ospiti dell’Amatori Catania, le ventuno atlete selezionate dal CT Diego Saccà sosteranno una quattro giorni di preparazione ai piedi dell’Etna, presso lo Stadio Benito Paolone, ex “Santa Maria Goretti”, storico impianto siciliano intitolato nel 2014 ad uno dei pionieri del rugby catanese che dell’Amatori è stato fondatore, allenatore e dirigente.

Rugby: Torneo Internazionale Seven

Sabato 27 le atlete, suddivise in due rappresentative azzurre, prenderanno parte al Torneo Internazionale Seven ospitato presso l’impianto universitario del CUS Catania. Il torneo vedrà la partecipazione della Nazionale Seven della Repubblica di Malta e di una Rappresentativa Seven Siciliana.

Sarà l’occasione per le Azzurre per mettere alla prova le abilità e le competenze acquisite durante la preparazione estiva con l’obiettivo di approfondire la formazione specifica su un gruppo allargato di giovani atlete, tutte provenienti dal Progetto Area Under 18: “Con lo stage di fine novembre diamo continuità al lavoro intrapreso dallo scorso giugno e portato avanti dalle ragazze per tutti i mesi estivi” – commenta il responsabile tecnico Diego Saccà – “Un’ulteriore attività che ci permette di organizzare nuovi momenti di confronto anche in preparazione degli impegni dei prossimi mesi”.

Domenica 28 novembre le atlete faranno ritorno presso le proprie abitazioni.

Rugby: la lista delle convocate

Mayra BUCCIARELLI (RUGBY FRASCATI UNION)

Letizia CALESSO (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Eleonora CAPURRO (RUGBY COLORNO)

Alice CINQUINA (I PUMA BISENZIO RUGBY)

Martina FARINA (CLUB POLIDEPORTIVO LES ABELLES, SPAGNA)

Alessandra FRANGIPANI (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Margherita FUSARO (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Alessia GRONDA (CUS TORINO)

Alessia MARGOTTI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Cecilia MARSILI FELICIANGELI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Francisca Maria MARZOCCHI (TRANSVECTA CALVISANO)

Alessandra MENOTTI (BENETTON RUGBY TREVISO)

Sara NEGRONI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Laura PAGANINI (CUS MILANO RUGBY)

Alessia PICCOLO (RUGBY FRASCATI UNION)

Alissa RANUCCINI (RUGBY COLORNO)

Alice RATCLIFFE (CUS MILANO RUGBY)

Luna Agatha SACCHI (CUS TORINO)

Francesca SBERNA (TRANSVECTA CALVISANO)

Caterina STRAPPA (SPARTAN QUE)

