Sulla scia del successo dell’8ª edizione del PREMIO PIERANGELO BERTOLI, dedicato alla memoria del grande cantautore sassolese, sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sezione “NUOVI CANTAUTORI” della nuova edizione della rassegna.

Indetta dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTECRISTO, dalla REGIONE EMILIA-ROMAGNA, dal COMUNE DI MODENA, COMUNE DI SASSUOLO, con la collaborazione di ARCI NAZIONALE CIRCUITO MUSICALE, ARCI REAL, ARCI MODENA, il pieno appoggio della famiglia Bertoli e la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini, la 9ª edizione coinciderà con l’ottantesimo compleanno del cantautore e con il ventennale della sua scomparsa.

Per iscriversi alla sezione “Nuovi Cantautori” della nona edizione del Premio Pierangelo Bertoli è necessario scaricare il modulo al link di seguito https://www.premiopierangelobertoli.it/regolamento/ ed inviare la candidatura entro e non oltre il 16 maggio 2022 o tramite posta elettronica a info@premiopierangelobertoli.it o per posta ordinaria all’indirizzo: ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTECRISTO – via Rainusso, 130 – 41124 Modena. In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale.

In onore di questa duplice ricorrenza la Direzione Artistica si è posta l’obiettivo di fare un salto di qualità, attraverso modifiche e upgrade che possano mettere ulteriormente in risalto i talenti della sezione “NUOVI CANTAUTORI”.

Tra gli obiettivi che la Direzione Artistica si propone di portare a termine vi è l’istituzione del PREMIO PIERANGELO BERTOLI “Miglior Testo”, dell’importo di €. 1.000,00, conferito a chi, tra i finalisti della sezione “NUOVI CANTAUTORI”, abbia prodotto un testo particolarmente pregno di significato e degno di nota a livello contenutistico.

Il premio in denaro destinato al vincitore della Sezione “NUOVI CANTAUTORI” salirà a €. 5.000,00 anziché €. 3.000,00 attuali, inoltre la Commissione Artistica si riserverà la possibilità di selezionare fino a 3 “NUOVI CANTAUTORI” pre-finalisti del 2022 attraverso iniziative speciali.

«In occasione della duplice ricorrenza degli Ottant’anni di Pierangelo Bertoli e del ventennale della sua scomparsa – raccontano Alberto Bertoli e Riccardo Benini – ci sembra giusto rinnovare alcuni aspetti del Premio per donare maggiore risalto ai talenti emergenti. Questi sono gli obiettivi che ci auguriamo di portare a termine!»

Tra gli auspici della Direzione artistica emerge anche l’istituzione di una Mostra dell’Artista Pierangelo Bertoli, l’organizzazione di incontri e laboratori sulla musica d’autore, la filodiffusione, nel centro delle città di Modena e Sassuolo, delle canzoni di Pierangelo Bertoli durante le due giornate finali del Premio, eventuali itinerari gastronomici con Chef locali e molte altre novità

https://www.premiopierangelobertoli.it/

www.bertolifansclub.org