“Non cadrà più la neve” – Dal 9 novembre nelle sale italiane

Non cadrà più la neve (Never gonna snow again)

Dal 9 novembre nelle sale italiane e sulla piattaforma IWONDERFULL.IT

(Polonia, Germania – 2020 – 113′) di Małgorzata Szumowska e Michał Englert con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

La sorprendente storia di un supereroe massaggiatore, la via europea e d’autore al superhero movie.

IL TRAILER ITALIANO

Link: https://youtu.be/gNnk8pMMyDY

Dopo essere stato applaudito alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica in concorso nella selezione ufficiale Venezia 77, dal 9 novembre arriva nelle sale italiane e sulla piattaforma IWONDERFULL.IT, distribuito da I Wonder e Unipol Biografilm Collection, il film NON CADRÀ PIÙ LA NEVE (Never Gonna Snow Again), diretto dai visionari e pluripremiati Malgorzata Szumowska e Michal Englert e interpretato da Alec Utgoff, (attore ucraino naturalizzato inglese conosciuto a Hollywood e dintorni per vari ruoli tra cui l’ultimo nella serie TV Stranger Things) qui nei panni di un magico massaggiatore del corpo e dell’anima.

Zenia è un uomo misterioso, con un lavoro che gli permette di fare l’ingresso in una comunità alto-borghese formata da persone facoltose e chiuse, che conducono un’esistenza priva di stimoli. Annoiate da tutto e apatiche, vedono nell’arrivo dell’uomo una novità salvifica. Ognuno di loro ha una storia che confida a Zenia, terapista del corpo e dell’anima. Un guru, forse un falso profeta, oppure più semplicemente un appiglio per chi non riesce a fare i conti con questa strana vita. Presentato in concorso alla 77a Mostra del Cinema di Venezia, un film magico e sofisticato che porta con leggerezza a sciogliere tutti i nodi dello spirito.

A proposito del film la regista Malgorzata Szumowska ha affermato: “Il film riguarda il bisogno di spiritualità. È percepibile l’arrivo di una nuova era. Stiamo transitando da un capitalismo aggressivo ed una graduale distruzione del nostro pianeta ad una più grande consapevolezza di ciò che ci ha spinto fino a qui. Abbiamo inoltre un urgente bisogno di andare più a fondo dentro noi stessi.”

