MTM Teatro Leonardo: “L’ultimo Vecchio sulla Terra”

MTM Teatro Leonardo – 18 novembre 2021

L’Ultimo Vecchio sulla Terra (dal vivo)!

Remo Remotti e Davide Toffolo

edizione Rizzoli Lizard

produzione La Tempesta Concerti

È Il Nuovo Spettacolo Nato Dall’omonimo Libro A Fumetti Firmato Remo Remotti/Davide Toffolo (Rizzoli Lizard)

Annunciate le prime date del nuovo spettacolo di DAVIDE TOFFOLO “L’ULTIMO VECCHIO SULLA TERRA (dal vivo!)”, tratto dal libro a fumetti da poco uscito per Rizzoli Lizard e dedicato alla intramontabile figura di Remo Remotti.

Davide, che ha realizzato un incredibile libro a fumetti sulle parole di Remo Remotti, attinge da questo repertorio di poesie e racconti e le porta dal vivo per ridere e pensare circa la nostra condizione di esseri umani.

La musica dei Tre Allegri Ragazzi morti e dell’incredibile Mr. Island sostengono lo spettacolo fatto di fumetti, parole e musica. Uno spettacolo all’insegna della libertà e dell’ironia, dove le canzoni si alternano agli irresistibili pezzi comici dell’artista romano.

Per chi non ricordasse Remo Remotti, basta ritornare con la memoria al Freud di “Sogni d’oro” di Nanni Moretti o dell’indimenticabile “Roma Addio”, poesia nella quale ritrae i vizzi e i tic della città eterna. Come un Bukowski italiano, performer irresistibile, Remo regala a Davide la possibilità di presentarsi in una nuova veste di intrattenitore oltre alla sua solita di cantante.

