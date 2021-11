Ildar Abdrazakov apre la Stagione dei Recital di Canto

La Stagione dei Recital di Canto 2021~2022, particolarmente ricca di grandi nomi del canto, si apre il 12 novembre con un recital del basso russo Ildar Abdrazakov che – accompagnato al pianoforte da Mzia Bachtouridze – presenta una selezione di pagine di Musorgskij e dell’allievo di Šostakovič Georgi Sviridov.

Abdrazakov torna alla Scala

Abdrazakov torna alla Scala dopo il trionfo ottenuto nell’Attila verdiano che ha inaugurato la Stagione 2018~2019 e prima di vestire i panni di Banco nel Macbeth previsto il prossimo 7 dicembre. È uno dei grandi artisti di casa alla Scala: dal debutto ne La sonnambula nel 2001 Abdrazakov ha cantato ne La forza del destino, Macbeth, Samson et Dalilah, Iphigénie en Aulide (con Riccardo Muti, 7 dicembre 2002), Fidelio, Moïse et Pharaon (ancora con Muti, 7 dicembre 2003), Carmen, Lucia di Lammermoor, Les contes d’Hoffmann, Le nozze di Figaro, Don Carlo e Ernani oltre che in numerosi concerti.

La Stagione dei Recital di Canto

La Stagione dei Recital di Canto proseguirà il 9 gennaio 2022 con la straordinaria coppia formata da Waltraud Meier e Günther Groissböck, accompagnati da Joseph Breinl in musiche di Wolf, Mahler, Rott e Bruckner. Il repertorio russo tornerà il 30 gennaio con Ekaterina Semenchuk, applaudita dal pubblico scaligero in Chovanščina nel 2019; con lei il pianista Semion Skigin. Il grande Ferruccio Furlanetto, riascoltato recentemente come Filippo II in Don Carlo, presenterà il 4 aprile un repertorio che va da Mozart a Verdi con la pianista Natalia Sidorenko. Il 18 maggio Juan Diego Flórez, insieme a Vincenzo Scalera, spazierà da Rossini a Gounod, mentre il 27 maggio Anna Netrebko tornerà alla Scala anche in concerto dopo le recite di Macbeth e Adriana Lecouvreur, con un programma che va da Rachmaninov a Offenbach; insieme a lei il mezzosoprano Elena Maximova, il giovane violinista Giovanni Andrea Zanon e il pianista Malcolm Martineau. Concluderà la Stagione il 4 settembre 2022, Asmik Grigorian, soprano lituano che alla Scala ha raccolto un grande successo personale in Die tote Stadt e che tornerà come protagonista della Dama di picche: in recital eseguirà musiche di Rachmaninov con il pianista Lukas Geniusas.

Teatro alla Scala

